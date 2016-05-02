غدا.. بدء دفع مقدمات حجز الـ 21 ألف قطعة أرض بـ21 مدينة جديدة

تبدأ غدا الثلاثاء، فروع بنك التعمير والإسكان بمختلف المحافظات، استقبال المواطنين الراغبين فى دفع مقدمات حجز الـ21 ألف قطعة أرض التى أعلنت عنها وزارة الإسكان فى 21 مدينة جديدة.

وأكدت مصادر، أن مواعيد دفع مقدمات الحجز وتسليم استمارة كراسة الشروط تبدأ من الساعة الثالثة عصرا وحتى الساعة الخامسة مساء وذلك لمدة شهر.

كان المهندس محمد الألفى، العضو المنتدب للشئون الهندسية والاستثمار ببنك التعمير والإسكان، أكد أن عدد كراسات شروط حجز أراضى القرعة، بلغت حتى الآن نحو ١٢٠ ألف كراسة، مع استمرار بيع الكراسات فى عدد من فروع البنك حتى ٢ يونيو المقبل.

وأوضح الألفى أن كراسات الشروط ستكون متوافرة بالفروع التالية: فرع الزمالك – 10ش الكامل محمد – الدور الثانى، وفرع مدينة نصر – 2 ش عباس العقاد، وفرع 6 أكتوبر – المنطقة الرابعة – المحور المركزى بجوار شرطة النجدة، وفرع السلطان حسين – 9 ش الفواطم من ش السلطان حسين – الدور الثانى – الأزاريطة بالأسكندرية، وفرع الهرم – 13جاردينيا الهرم – الدور الثانى – ش الهرم، وفرع الإسماعيلية – المنطقة السابعة – برج الفردوس – ش الجمهورية – أول طريق البلاجات، وفرع بنى سويف – الحى الأول – مركز المدينة قطعة 1033 – شرق النيل، وفرع المنيا – برج (1) أبراج سلطان – ش طه حسين، وفرع أسيوط – 2ش الجمهورية – أبراج شركة الوجه القبلى الوطنية للمقاولات، وفرع سوهاج – طريق أسيوط/سوهاج، وفرع مندوبية أسوان – 9ش كورنيش النيل – أسوان، وفرع الفيوم – 18 تقسيم الحرية – بندر الفيوم، وفرع الغردقة - الكوثر – ش المعتز بالله – حى الكوثر، وفرع الغردقة - السندباد – قرية السندباد السياحية – منطقة القرى السياحية، وفرع الأقصر – ش المحطة – مدينة الأقصر.

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- بالصور.. ننشر كراسات شروط الحجز فى الـ21 ألف قطعة أرض للإسكان الاجتماعى والمتميز.. لا يحق للأسرة حجز أكثر من قطعة.. والمتر يبدأ بـ680 جنيها للاجتماعى ويصل لـ5100 للأكثر تميزا