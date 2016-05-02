بالفيديو.. بيان شديد اللهجة لـ"الصحفيين" ردا على اقتحام الأمن لمقر النقابة

وأضافت النقابة، فى بيان لها، أن مجلس النقابة فى اجتماعه الطارئ الذى عقد عقب واقعة الاقتحام المشينة مباشرة و بحضور مئات الصحفيين الذين تداعوا إلى مقر نقابتهم فور علمهم بالخبر المشئوم ، يشدد على أن كرامة الصحفى من كرامة نقابته التى ظلت على الدوام قلعة للحرية و منارة للوطنية المصرية.
>و أشارت النقابة ، إلى أن المجلس أكد أن هذا العدوان، الذى استباح مقر النقابة بالمخالفة للقانون و الدستور و لكل الاعراف السياسية و الوطنية و الدولية، لا يمكن غسل عاره إلا بإقالة فورية لوزير الداخلية.
و قرر مجلس النقابة الدعوة لاجتماع عاجل لأعضاء الجمعية العمومية فى الواحدة من ظهر الأربعاء المقبل لتدارس هذا الحدث الجلل و اتخاذ ما يناسبه من قرارات للرد عليه بما يحفظ كرامة المهنة و يصون حرمة النقابة، و دعوة رؤساء تحرير الصحف القومية و الحزبية و الخاصة و النقباء و أعضاء مجالس النقابة السابقين و أعضاء مجلس النواب من الصحفيين لاجتماع مشترك مع مجلس النقابة من ظهر يوم الأربعاء القادم للتشاور فيما يلزم من إجراءات لصد هذا العدوان على النقابة.
إلى نص البيان..
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