بالفيديو.. بيان شديد اللهجة لـ"الصحفيين" ردا على اقتحام الأمن لمقر النقابة

قالت نقابة الصحفيين ، إنه قبل ساعات من احتفال العالم كله باليوم العالمى لحرية الصحافة، فوجئت الجماعة الصحفية و الشعب المصرى كله بهجمة بربرية و اعتداء صارخ على كرامة الصحافة و الصحفيين و نقابتهم، تمثلت فى اقتحام قوات الأمن مبنى النقابة فى سابقة لم تحدث فى تاريخ مصر

وأضافت النقابة، فى بيان لها، أن مجلس النقابة فى اجتماعه الطارئ الذى عقد عقب واقعة الاقتحام المشينة مباشرة و بحضور مئات الصحفيين الذين تداعوا إلى مقر نقابتهم فور علمهم بالخبر المشئوم ، يشدد على أن كرامة الصحفى من كرامة نقابته التى ظلت على الدوام قلعة للحرية و منارة للوطنية المصرية.

>و أشارت النقابة ، إلى أن المجلس أكد أن هذا العدوان، الذى استباح مقر النقابة بالمخالفة للقانون و الدستور و لكل الاعراف السياسية و الوطنية و الدولية، لا يمكن غسل عاره إلا بإقالة فورية لوزير الداخلية.

و قرر مجلس النقابة الدعوة لاجتماع عاجل لأعضاء الجمعية العمومية فى الواحدة من ظهر الأربعاء المقبل لتدارس هذا الحدث الجلل و اتخاذ ما يناسبه من قرارات للرد عليه بما يحفظ كرامة المهنة و يصون حرمة النقابة، و دعوة رؤساء تحرير الصحف القومية و الحزبية و الخاصة و النقباء و أعضاء مجالس النقابة السابقين و أعضاء مجلس النواب من الصحفيين لاجتماع مشترك مع مجلس النقابة من ظهر يوم الأربعاء القادم للتشاور فيما يلزم من إجراءات لصد هذا العدوان على النقابة.

إلى نص البيان..

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