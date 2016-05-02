أخبار عاجلة

زوجة للمحكمة: أعشق التحرر.. لكن زوجي من ''الإيمو'' وما يفعله كفر -
كوريا الشمالية تندد بالضربة الأمريكية على سوريا: عمل عدواني غير مقبول -
صحة الشرقية: نتائج تحاليل عينات المياه والأغذية المدرسية سليمة -
بعد غياب طويل.. عكاشة يعود في «ثوب جديد» -
الاتحاد السعودي يكشف سبب اعتداء «كهربا» على مشجع بمطار الرياض .. شاهد الواقعة -
بالأرقام.. أسعار سيارات «هيونداي» بعد التخفيضات -
الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر -
الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر -
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة 6 أشخاص فى تصادم سيارة بعمود إنارة برأس سدر‎

Google+ Print
إصابة 6 أشخاص فى تصادم سيارة بعمود إنارة برأس سدر‎ إصابة 6 أشخاص فى تصادم سيارة بعمود إنارة برأس سدر‎
أصيب 6 اشخاص إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة، أمام مارينا رأس سدر تم تحولهم إلى مستشفى رأس سدر لتلقى العلاج.

كان قد تلقى الدكتور محمد عبدالحكم سعودى نائب مدير مرفق إسعاف جنوب سيناء، إخطار بإصابة أشخاص إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص رقم ط ج ع 8536 بعمود إنارة أمام مارينا رأس سدر تم تحولهم إلى مستشفى رأس سدر لتلقى العلاج وتم الدفع بسيارتين اسعاف لنقل المصابين 3,والمصابين هم "أب ونجليه محمود مصطفي محمد 53 عاما من سدر,ومحمود مصطفى 19 عاما من سدر,ومحمد عقل 22 عاما من رأس سدر،ونبيه محمود 50 سنه" .

- مطار شرم الشيخ يستقبل 5149 سائحًا على متن 65 رحلة دولية
>
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365