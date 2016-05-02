إصابة 6 أشخاص فى تصادم سيارة بعمود إنارة برأس سدر‎

أصيب 6 اشخاص إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة، أمام مارينا رأس سدر تم تحولهم إلى مستشفى رأس سدر لتلقى العلاج.

كان قد تلقى الدكتور محمد عبدالحكم سعودى نائب مدير مرفق إسعاف جنوب سيناء، إخطار بإصابة أشخاص إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص رقم ط ج ع 8536 بعمود إنارة أمام مارينا رأس سدر تم تحولهم إلى مستشفى رأس سدر لتلقى العلاج وتم الدفع بسيارتين اسعاف لنقل المصابين 3,والمصابين هم "أب ونجليه محمود مصطفي محمد 53 عاما من سدر,ومحمود مصطفى 19 عاما من سدر,ومحمد عقل 22 عاما من رأس سدر،ونبيه محمود 50 سنه" .

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