ضبط 2طن سكر بدون بيانات و250صندوق رنجة غير صالحة للاستهلاك بالغربية

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية بإشراف العميد أحمد الخواجة مدير الإدارة، من ضبط 2 طن سكر بدون بيانات و250صندوق رنجة غير صالحة للإستهلاك الآدمى قبل بيعهم للجمهور.

تلقى اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بضبط السيارة رقم 164661 نقل الغربية قيادة ابراهيم .ع.س- 24سنه سائق - مقيم بقرية كفور بلشاي - مركز كفرالزيات أثناء مرورها من أمام نقطة تحصيل الرسوم مركز طنطا .محمله بـ250صندوق خشبي مملوء باسماك الرنجه وزن الصندوق 5 كيلوجرام غير صالحة للاستهلاك في المحضر رقم 18928 جنح مركز طنطا لسنه 2016 وضبط عبدالرحمن .م.ص- 25سنه صاحب مخزن لتعبئة السكر ببندر بسيون وبحوزته 20 جوال سكر وزن الجوال 50 كيلوجرام بدون بيانات و1000 كيس سكر وزن الواحد كيلوجرام بدون بيانات معد للبيع فى المحضر رقم 6811 جنح مركز بسيون لسنة2016 .



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