أخبار عاجلة

زوجة للمحكمة: أعشق التحرر.. لكن زوجي من ''الإيمو'' وما يفعله كفر -
كوريا الشمالية تندد بالضربة الأمريكية على سوريا: عمل عدواني غير مقبول -
صحة الشرقية: نتائج تحاليل عينات المياه والأغذية المدرسية سليمة -
بعد غياب طويل.. عكاشة يعود في «ثوب جديد» -
الاتحاد السعودي يكشف سبب اعتداء «كهربا» على مشجع بمطار الرياض .. شاهد الواقعة -
بالأرقام.. أسعار سيارات «هيونداي» بعد التخفيضات -
الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر -
الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر -
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط خادمة سرقت "خاتم ألماظ" من مسئول شركة بالمعادى

Google+ Print
ضبط خادمة سرقت "خاتم ألماظ" من مسئول شركة بالمعادى ضبط خادمة سرقت "خاتم ألماظ" من مسئول شركة بالمعادى
تمكن النقيب عيد جنيدى معاون مباحث قسم شرطة المعادى، من ضبط " مبروكة ع ز " 25 سنة، خادمة، ومقيمة الجيزة، عقب قيامها بسرقة خاتم ذهب مطعم بالألماظ من "مصطفى م ح " 64 سنة، نائب رئيس مجلس أدارة شركة خدمات بترولية، بأسلوب "المغافلة" .

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الخاتم واتهمها بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6943 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق , وجارى تطوير مناقشتها عما ارتكبته من أخرى.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟