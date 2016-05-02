ضبط خادمة سرقت "خاتم ألماظ" من مسئول شركة بالمعادى

تمكن النقيب عيد جنيدى معاون مباحث قسم شرطة المعادى، من ضبط " مبروكة ع ز " 25 سنة، خادمة، ومقيمة الجيزة، عقب قيامها بسرقة خاتم ذهب مطعم بالألماظ من "مصطفى م ح " 64 سنة، نائب رئيس مجلس أدارة شركة خدمات بترولية، بأسلوب "المغافلة" .

وباستدعاء المجنى عليه تعرف على الخاتم واتهمها بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6943 لسنة 2016م جنح القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق , وجارى تطوير مناقشتها عما ارتكبته من حوادث أخرى.

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