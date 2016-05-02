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سقوط عامل بحوزته لاب توب اعترف بسرقته من سيارة بمدينة نصر

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سقوط عامل بحوزته لاب توب اعترف بسرقته من سيارة بمدينة نصر سقوط عامل بحوزته لاب توب اعترف بسرقته من سيارة بمدينة نصر
تمكن رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول، والمعينون بتفقد الحالة الأمنية بمنطقة عزبة الهجانة، حيث تمكنوا من ضبط "سعيد ع ص" 29 سنة، عامل، والسابق اتهامه فى القضية رقم 35047 لسنة 2007م مدينة نصر أول "مخدرات"، وبحوزته جهاز كمبيوتر " لاب توب "، ومفك.

وبمناقشته اعترف بسرقة جهاز الكمبيوتر من داخل السيارة رقم م ى ر 1359 ماركة ستروين ملك "محمد س أ " 32 سنة، مهندس، ومقيم المنوفية، بأسلوب " كسر الزجاج باستخدام البوجيه" وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق، وجارى تطوير مناقشته عما ارتكبه من أخرى .

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مصر 365

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