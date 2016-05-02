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تحرير صاحب مكتب عقارات بعد احتجازه ونجليه منذ رمضان الماضى ببدروم فى أسيوط

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تحرير صاحب مكتب عقارات بعد احتجازه ونجليه منذ رمضان الماضى ببدروم فى أسيوط تحرير صاحب مكتب عقارات بعد احتجازه ونجليه منذ رمضان الماضى ببدروم فى أسيوط
تمكن ضباط مركز شرطة أبوتيج من تحرير صاحب مكتب تقسيم أراضى، بعد احتجازه ونجليه، وتكبيله بالسلاسل منذ شهر رمضان الماضى، داخل منزل العائلة بقرية دكران، من قبل شقيقيه، اللذين كبلاه بالسلاسل المثبتة في الجدران، بعد تمكن نجليه من الهروب وإبلاغ الشرطة.

تلقي اللواء عبدالباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء أسعد الذكير، مدير المباحث الجنائية، يفيد بأنه تبلغ اليوم لمركز شرطة أبوتيج من "ا.ع.م" ، "م.ع.م" المقيمين بقرية دكران، ويسكنون بالعمرانية الجيزة.

بقيام "ر.م.ع" نجار مسلح، المحكوم عليه فى قضيتى تبديد بإجمالى حبس "3 سنوات و3 أشهر" وكفالة "1050" جنيها، "ش.م.ع" نجار مسلح، المقيمين بذات القرية، باحتجازهما ووالدهما بغرفة ببدروم خاص بمسكنهما، منذ شهر رمضان الماضى، وأنهما تمكنا من الفرار من مكان حجزهما اليوم دون والدهما، حيث أنه مكبل الأيدى بسلاسل حديدية مثبتة بجدران الغرفة.

انتقل ضباط مباحث المركز، وبإرشادهما إلى حيث مكان الاحتجاز، تبين وجود والدهما "ع.م.ع" صاحب مكتب تقسيم أراضي بالعمرانية، ومقيم بها و محل ميلاده ذات القرية، والمحكوم عليه فى 11 قضية تبديد بإجمالي حبس 14 سنة ، مكبل بالسلاسل بذات البدروم محل سكن المتهمين.

تم ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته أقر باشتراكه والمتهم الهارب، باحتجاز شقيقهما ونجليه خشية على حياتهم، من بطش الدائنين لشقيقه بمبالغ مالية تقارب 16 مليون جنيها وخشية ضبطه لكونه مطلوب في عدة أحكام .

تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة لتولى التحقيق.


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