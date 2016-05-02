بدء برنامج إدارة الجودة الشاملة فى مكافحة الدرن والإيدز بجامعة القناة

تنظم جامعة قناة السويس فى الفترة من اليوم 2 مايو وحتى 2 يونيه 2016 البرنامج التدريبى التاسع تحت عنوان إدارة الجودة فى مكافحة مرضى الدرن والإيدز فى دول حوض النيل، وذلك فى إطار برنامج التعاون الثلاثى بين جامعة قناة السويس وهيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا) والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية - وزارة الخارجية المصرية، تحت رعاية الدكتور ممدوح مصطفى غراب رئيس الجامعة و الدكتورة ناهد محمد مصطفى على نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وقالت الدكتورة سهى عز الدين يونس مدير البرنامج: إن البرنامج يهدف إلى تدريب عشرين طبيبا من دول حوض النيل العشــــــرة ( السودان- إثيوبيا – كينيا – أوغندا – تنزانيا - رواندا بوروندى – الكونغو - ارتريا و مصر ) بالإضافة إلى جيبوتى حيث يستضيف البرنامج اثنين من العاملين بكل بلد أحدهما من إدارة مكافحة الدرن والآخر من إدارة مكافحـة الإيدز بهذه الدول بمقر الجامعة بالإسماعيلية، وسوف تستقدم هيئة التعـاون الدولى اليابانية (جايكا) خبيراً من اليابان للمسـاهمة فى التدريس بالبرنامج وكذلك سوف تشارك منظمة الصحة العالمية فى هذا البرنامج بالتدريس وتقديم مخرجات المنظمة فى مجالى مكافحـة الدرن والإيدز المتدربين.

- رئيس جامعة القناة للعمال فى عيدهم: بسواعدكم القوية نبنى مستقبل الأمة