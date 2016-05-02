بالصور.. شئون القبائل بأسوان ونواب وقيادات المحافظة يحتفلون بتحرير سيناء

احتفل مكتب شئون القبائل بأسوان، مساء أمس الأحد، بالذكرى 34 لأعياد تحرير سيناء، بحضور اللواء مجدى حجازى محافظ أسوان، واللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان، والدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان، وأعضاء مجلس النواب، وبمشاركة واسعة من قيادات وعواقل وأجاويد وأبناء القبائل العربية والأسوانية بجانب لفيف من القيادات العسكرية والأمنية والدينية والحزبية والتنفيذية.

وشهد الحفل إلقاء كلمات لمحافظ أسوان، ومدير الأمن، وقائد قطاع أسوان العسكرى، والتى ألقاها نيابة عن اللواء يحيى الحميلى قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، والشيخ عبد المجيد عثمان من قيادات القبائل العربية، وغيرهم.

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