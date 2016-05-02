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مصرع شخصين إثر انهيار كتلة صخرية بسبب التنقيب عن الآثار بأسيوط

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مصرع شخصين إثر انهيار كتلة صخرية بسبب التنقيب عن الآثار بأسيوط مصرع شخصين إثر انهيار كتلة صخرية بسبب التنقيب عن الآثار بأسيوط
انهارت كتلة صخرية بالجبل الغربى بقرية عواجة بمركز ديروط بمحافظة أسيوط ،منذ قليل، على عدد من الأشخاص مما أدى لمصرع شخصين، وجارى استخراج باقى الجثث من أسفل الأنقاض.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط، إخطارا من المهندس أيمن محروس رئيس مركز مدينة ديروط، يفيد بانهيار كتلة صخرية كبيرة بجبل عواجة بمركز ديروط على مجموعة من الأشخاص أثناء تنقيبهم عن الآثار .

وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم استخراج جثتين، وجارى استخراج باقى الجثث من أسفل الأنقاض، وأكدت التحريات أن وراء الانهيار التنقيب عن الآثار.
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