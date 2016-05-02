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وكيل "السياحة"بالبرلمان:مبادرة لتشجيع العاملين الأجانب عائلاتهم لزيارة مصر

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وكيل "السياحة"بالبرلمان:مبادرة لتشجيع العاملين الأجانب عائلاتهم لزيارة مصر وكيل "السياحة"بالبرلمان:مبادرة لتشجيع العاملين الأجانب عائلاتهم لزيارة مصر
قال النائب أحمد إدريس، وكيل لجنة السياحة بالبرلمان، إنه سيطرح مبادرة على لجنة السياحة تتضمن تشجيع العاملين الأجانب والعرب فى لدعوة أقاربهم لزيارة مصر، والتواجد فى المناطق السياحية بأسعار منخفضة كخطوة أولى لتنشيط السياحة فى الخارج.

وأضاف وكيل لجنة السياحة بالبرلمان، لـ"اليوم السابع"، أنه سيطلب من اللجنة تبنى دعوة للعاملين العرب والأجانب فى الشركات التى تتواجد فى مصر بأن يشجعوا عائلاتهم على زيارة مصر، والتنسيق مع وزارة السياحة لتفعيل هذه المبادرة.

خطة ثلاثية بين لجان "السياحة" و"الإعلام" و"الخارجية" بالبرلمان لتنشيط السياحة.. أسامة هيكل: تشريعات عاجلة لمواجهة أزمة القطاع.. ومحمد العرابى: إرسال وفود لحضور المؤتمرات الدولية لتوضيح صورة مصر

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