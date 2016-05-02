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هاشتاج " نقابة الصحفيين" يتصدر "تويتر" بعد إقتحامها

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هاشتاج " نقابة الصحفيين" يتصدر "تويتر" بعد إقتحامها هاشتاج " نقابة الصحفيين" يتصدر "تويتر" بعد إقتحامها
تصدر هاشتاج " نقابة الصحفيين " تريند "تويتر"، واحتل قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعى ، صباح اليوم الأحد، و الأكثر بحثا بموقع التدوين المصغر فى الترند المصرى، وذلك على خلفية إقتحام الأجهزة الأمنية لمقر النقابة بمنطقة وسط البلد وإعتقال اثنين من أعضائها، عمرو بدر ومحمود السقا، من مقر إعتصامهم داخل مبنى النقابة، مساء أمس الأحد، بواسطة 30 فرد أمن بزى مدنى، فضلا عن إعتدائهم على أحد أفراد الأمن خلال إقتحامهم المبنى .

ومن ناحية أخرى إنتفض مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب يحيى قلاش ،وكبار الكتاب والصحفيين، عقب اقتحام قوات الامن لمبنى النقابة و إلقاء القبض على عمرو بدر و محمود السقا، مؤكدين أن ماحدث لا يمكن السكوت عليه و لابد من رد قوى على ما حدث، لكونها سابقة هي الأولى من نوعها على مدار التاريخ .
>نقابة الصحفيين (1)

نقابة الصحفيين (2)

نقابة الصحفيين (3)

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نقابة الصحفيين (6)


>- "الصحفيين" تدعو لعقد جمعية عمومية الأربعاء المقبل للرد على اقتحام النقابة
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>- نقيب المحامين يدين اقتحام الأمن لمقر "الصحفيين" ويدعو لـ"ضبط النفس"
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>- "استقلال الصحافة" تطالب النائب العام بالتحقيق فى اقتحام الأمن لـ"الصحفيين"
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>- بدء الاجتماع الطارئ لمجلس"الصحفيين" لبحث الرد على اقتحام مقر النقابة
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>- عضو بـ"القومى لحقوق الانسان" يدين اقتحام نقابة الصحفيين..ويؤكد:"عمل جنونى"
>
>- مصدر: "بدر" و"السقا" فى قسم أول شبرا الخيمة وعرضهما صباح اليوم على النيابة
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>- بالفيديو.. يحيى قلاش من أمام النقابة:"هنرد اعتبارنا وإقالة الوزير أقل ما يمكن قبوله"
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>- مصادر سياسية تتوقع استقالة وزير الداخلية بعد واقعة اقتحام نقابة الصحفيين
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>- بيان عاجل للبرلمان بعد اقتحام "الصحفيين".. وشرشر:"دولة قانون أم ميليشيات"
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>- بالصور.. الصحفيون يحتشدون أمام نقابتهم.. وانسحاب مفاجئ لقوات الأمن
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>- نقييب الصحفيين: وزير الداخلية "بيولع فى البلد كلها" وأطالب الرئيس بإقالته
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>- مجدى الجلاد: اقتحام "الصحفيين" إهانة للدولة والعالم كله سيستنكر هذا الفعل
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>- أبو بكر عبد الكريم لـ"لميس الحديدى":لم نقتحم"الصحفيين"..و5 ضباط نفذوا العملية
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>خالد صلاح: اقتحام نقابة الصحفيين خطوة مرفوضة ولا يمكن السكوت عليها

ياسر رزق لعمرو أديب: الرئاسة لم تعلم باقتحام نقابة الصحفيين وغير راضية عنه

عمرو أديب عن اقتحام الأمن نقابة الصحفيين: فضيحة عالمية

"صباحي" تعليقاً على اقتحام نقابة الصحفيين:"جريمة تجاوز المعقول والمقبول"

"قلاش":الأمن اقتحم نقابة الصحفيين للمرة الأولى بالتاريخ وأناشد الرئيس التدخل

قوات الأمن تلقى القبض على عمرو بدر ومحمود السقا من داخل نقابة الصحفيين
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مصر 365

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