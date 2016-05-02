هاشتاج " نقابة الصحفيين" يتصدر "تويتر" بعد إقتحامها

تصدر هاشتاج " نقابة الصحفيين " تريند "تويتر"، واحتل قائمة الأكثر تداولاً على موقع التواصل الاجتماعى ، صباح اليوم الأحد، و الأكثر بحثا بموقع التدوين المصغر فى الترند المصرى، وذلك على خلفية إقتحام الأجهزة الأمنية لمقر النقابة بمنطقة وسط البلد وإعتقال اثنين من أعضائها، عمرو بدر ومحمود السقا، من مقر إعتصامهم داخل مبنى النقابة، مساء أمس الأحد، بواسطة 30 فرد أمن بزى مدنى، فضلا عن إعتدائهم على أحد أفراد الأمن خلال إقتحامهم المبنى .

ومن ناحية أخرى إنتفض مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب يحيى قلاش ،وكبار الكتاب والصحفيين، عقب اقتحام قوات الامن لمبنى النقابة و إلقاء القبض على عمرو بدر و محمود السقا، مؤكدين أن ماحدث لا يمكن السكوت عليه و لابد من رد قوى على ما حدث، لكونها سابقة هي الأولى من نوعها على مدار التاريخ .

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