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وزارة الكهرباء: لا فائدة للتوقيت الصيفى بشأن "ترشيد الاستهلاك"

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وزارة الكهرباء: لا فائدة للتوقيت الصيفى بشأن "ترشيد الاستهلاك" وزارة الكهرباء: لا فائدة للتوقيت الصيفى بشأن "ترشيد الاستهلاك"
أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة المصرية، أن العمل بالتوقيت الصيفى ليس له أى فائدة على ترشيد استهلاك الكهرباء فى ،موكداً أن مدة الذروة التى ترتفع فيها الأحمال لا تقل عن التوقيت الشتوى.

وأوضح المصدر،فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"،أن التوقيت الصيفى يجعل وقت الذروة يبدأ ساعة مبكرة عن الشتوى ولا فائدة له، موضحاً أن وزارة الكهرباء لم تطلب من مجلس الوزراء العمل بالتوقيت الصيفى و إنما وزارة الطيران هى من طلبت.

وأضاف المصدر أن التوقيت الصيفى لن يكون له تأثير على ترشيد استهلاك الكهرباء فى مصر إلا بعد أن يتم إصدار قرار غلق المحالات التجارية بجميع أنحاء الجمهورية فى موعد أقصاه الساعة 10 مساءاً.


>- مصدر:أزمة الكهرباء ذهبت بلا رجعة..365يوم دون تخفيف أحمال لأول مرة من4سنوات

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مصر 365

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