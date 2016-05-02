الرحيل يقترب.. الزمالك لـ في الجول: لدينا طلبات من ماكليش

على ما يبدو أن موعد رحيل المدرب الاسكلتندي أليكس ماكليش من الزمالك أصبح قريبا وذلك بعد تأكيد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الإدارة وجود طلبات سيتم تقديمها إلى المدرب.

أليكس ماكليش غادر مران الزمالك مساء الأحد غاضبا بعدما أكد حازم ياسين أمين الصندوق له بأن "محمد حلمي هو من سيقود المران". (طالع التفاصيل)

وكان مجلس إدارة الزمالك أجراء بعض التعديلات على الجهاز الفني بإضافة جمال عبد الحميد ومحمد حلمي كما تولى إسماعيل يوسف منصب رئيس جهاز الكرة(تعرف على التشكيل النهائي لجهاز الزمالك)

وتحدث أحمد مرتضى منصور لـFilGoal.com قائلا: "سنعقد اجتماعا يوم الاثنين مع ماكليش من أجل تقديم بعض الطلبات والملاحظات حول الفترة الماضية".

وأوضح "سنطلب من المدرب مشاركة أعضاء الجهاز الفني في القرارات والاستفادة من خبراتهم في كرة القدم".

وتابع "كما سنطلب تفسيرا عن سبب تأخر التغييرات بشكل دائم في مباريات الفريق".

وعلم FilGoal.com أن الاجتماع سيشهد تواجد هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك وأحمد مرتضى وإسماعيل يوسف رئيس جهاز الكرة والمتحدث باسم النادي إلى جانب ماكليش.

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