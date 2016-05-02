المستشفى الجامعي .. مدينة طبية متكاملة ب «٨٠٠ سرير»

يمثل المستشفى الجامعي لجامعة الملك خالد بالمدينة الجامعية أحد المشروعات العملاقة الذي تعمل عليه الجامعة. حيث يعتبر في حالة الانتهاء والتنفيذ من أهم المنارات التعليمية، والبحثية، والخدمية، بالمنطقة الجنوبية. لما يمتلكه ويوفره من أحدث تقنيات التشخيص، والعلاج والتعليم الطبي، والبحث العلمي عالمياً. كما يتيح له فرصة تقديم أفضل الخدمات الصحية التشخيصية والعلاجية لسكان المنطقة الجنوبية. حيث مصمم ليستقبل أكثر من ٨٠ ألف مريض نزيل سنوياً وأكثر من مليون مريض بالعيادات الخارجية فضلاً عن إمكانية إجراء أكثر من ٢٠ ألف عملية جراحية متقدمة سنوياً.

التصميم المعماري

وقد روعي في التصميم المعماري والطبي المستشفى أن يكون على أحدث مستوى تقني وعلمي، وبتطبيق المعدلات والمعايير الدولية الكاملة في هذا المجال وبناء على ذلك حصل التصميم الهندسي والطبي علي أرقى جائزة دولية من الولايات المتحدة في هذا المجال عام ٢٠٠٧ من مؤسسة سكب Scup الدولية المختصة بوضع المعايير الدولية لتصاميم مباني الجامعات وقد تم اختيار المستشفى الجامعي كأحد أفضل ٣٠ تصميماً في العالم لأول مرة بتاريخ منطقة الشرق الأوسط.

800 سرير وتخصصات شاملة

ويتكون المستشفى من ٨٠٠ سرير، شامل كافة التخصصات الطبية الباطنة والجراحة والأطفال والنساء والولادة ووحدات الرعاية المركزة الجراحية والباطنة والأطفال ،والحروق والقلب، كما تشمل أيضاً جناحين متقدمين للعمليات الجراحية بسعة إجمالية ١٦ غرفة عمليات مختلفة التجهيزات. ويضم المستشفى أيضاً أكثر من ٢٤٠ غرفة عيادة خارجية تستقبل أكثر من ٣٥٠٠ مريض يومياً في كافة التخصصات الطبية. ويحتوي المستشفى على وحدات متقدمة للغسيل الكلوي وتشخيص وعلاج أمراض القلب ووحدات علاج الأمراض الصدرية والتنفس . وكذلك معمل مركزي متقدم للتحاليل الطبية وأمراض الدم والأنسجة يمكن أن يقدم حوالي ثلاثة ملايين تحليل طبي سنوياً. فضلاً عن أقسام تشخيصية وعلاجية للأمراض العصبية وقسطرة القلب والأطفال وأمراض النساء والولادة والطب النووي.

وحدة للأورام

ويحتوي المستشفى أيضاً على وحدة متقدمة للأورام تشمل أقسام العلاج الكيميائي ( ٦٠ وحدة) والعلاج الإشعاعي المتقدم وتخدم حوالي ٢٠٠٠ مريض أورام سنوياً. وتحتوي المستشفى على وحدة متكاملة لاستقبال الحوادث تحتوي على غرف عمليات سريعة وأجنحة للملاحظة والانعاش يمكن أن تستقبل أكثر من عشرين حالة كل ثلاث ساعات، وكذلك قسم متكامل للطوارئ يحتوي على أكثر من ٤٠ غرفة فحص لكل التخصصات الطبية ومزود بوحدة أشعة متقدمة. ويمثل قسم الأشعة بالمستشفى أحدث التقنيات في مجال التشخيص الطبي لما يحتويه من أجهزة الأشعة المقطعية وأشعة الرنين المغناطيسي المتقدمة فضلاً عن أجهزة أشعة الصدر والاكس راي والفلوروسكوبي وغيرها. يقدم أيضاً قسم المناظير الطبية خدمته لأكثر من ٢٥ ألف مريض سنوياً بأحدث التجهيزات الطبية المتعارف عليها في هذا المجال والخاصة لمناظير الجهاز التنفسي ومناظر المثانة والمناظير التقليدية للجهاز الهضمي.

منظومة متكاملة من الخدمات

وسيتم تجهيز المستشفى بأحدث وسائل التعليم الطبي ومنظومات التليكوميونيكاشن وقاعات الدروس الذكية، والمنظومات الإليكترونية للتواصل ونقل المعلومات البصرية والرقمية، وعرض الفيديو للعمليات الجراحية وغيرها. كما سيحتوي المستشفى على كافة الخدمات الهندسية التقليدية، والمخازن المتعددة الأنواع والحجم، وكذلك قسم خاص بالملفات الطبية والإدارة الطبية للمستشفى. ويمثل جناح الإدارة العامة للمستشفى أهم المكونات بما يحتويه من تقنيات متقدمة للرصد والملاحظة والتقييم والمتابعة ويشمل أكثر من ٣٠٠ موظف إداري. كما يقدم المطبخ المركزي أكثر من ١٨٠٠ وجبة يومياً للمرضى والعاملين كما يحتوي المستشفى قسم التعقيم المركزي المتقدم ليخدم كافة غرف العمليات وقسطرة القلب والولادة وغيرها بكفاءة عالية مع الأخذ في الاعتبار كافة المعايير وبروتوكولات انتقال العدوى المتعارف عليها عالمياً.