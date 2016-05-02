تعليم حائل يطلق تطبيقاً لرصد المبادرات والملاحظات بالميدان إلكترونياً

أطلق تعليم حائل خدمة إلكترونية جديدة نحو تحقيق تواصل بين الإدارة والمجتمع من خلال تدشين برنامج "راصد" والذي يرصد المبادرات والملاحظات والمخالفات في الميدان التعليمي.

وتتمثل الخدمة في تفاعل المجتمع برصد المبادرات والملاحظات والمخالفات وموقعها وإرسالها عبر تطبيق راصد الإيجابي والذي يقوم بتحويل المخالفة إلى مدير عام التعليم بحائل ليحيل المخالفة إلى الجهات المعنية عبر التطبيق ليتم الرد على المرسل في مدة لا تتجاوز خمسة أيام، كما تكمن فكرة التطبيق بالدخول المواطن على التطبيق وتقديم طلب جديد، وتعبئة البيانات الشخصية وتفاصيل الطلب وإرفاق الصور وتحديد موقع الملاحظة على الخريطة وإرسال الطلب ويمكن متابعة الطلب إلكترونيا من خلال متابعة الطلبات بإدخال رقم الطلب والسجل المدني لمشاهدة الرد على الملاحظة من قبل الجهة المعنية، كما يمكن للإدارات ذات العلاقة الدخول للتطبيق ومتابعة الطلبات والرد عليها وتلقي الإشعارات بالطلبات المتأخرة.

وأوضح المشرف العام على مكتب المدير العام سعود الحريد أن برنامج راصد تم تدشينه؛ حيث يرمي البرنامج لتعزيز التواصل مع المجتمع عبر الأجهزة الذكية.

وبين أنه يجري العمل حالياً على تطوير الإصدار التجريبي بتلقي ملاحظات والاقتراحات من خلال التطبيق لإطلاق الإصدار الرسمي مع انطلاق العام الدراسي الجديد بإذن الله تعالى.