تدشين أكبر مركز أعمال نسائي في جامعة الأميرة نورة

دشنت أرامكو السعودية وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وشركة ويبرو ليميتد، أمس، أكبر مركز نسائي للأعمال في المملكة وذلك في مقر جامعة الأميرة نورة في الرياض، يستهدف إيجاد فرص عمل تزيد على 20 ألف وظيفة للمرأة السعودية خلال العشر سنوات المقبلة, في تخصصات الخدمات، والتمويل، والمحاسبة والموارد البشرية والخدمات المكتبية.

وتم توقيع اتفاقية الشراكة لإنشاء مركز الأعمال النسائي، في مقر جامعة الأميرة نورة، خلال حفل رسمي بحضور وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ومديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة هدى العميل’ ورئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، ورئيس مجلس إدارة شركة ويبرو ليميتد، عازم بريميجي.

واوضح الوزير العيسى في كلمة له بالحفل أن هذا المشروع يهدف إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل بشراكة استراتيجية بين أحد روافد العلم والمعرفة, وقال انه يأتي انعكاساً لما حرصت عليه المملكة من تطوير كل ما يخص المرأة السعودية باعتبارها نواة للتنمية حيث جاء الاهتمام بتوفير احتياجات ومتطلبات سوق العمل من أوليات المشروعات التنموية في المملكة.

وشدد "وزير التعليم" على أن الوزارة حرصت على تطوير مستوى خريجيها من مختلف التخصصات لما أدركه العاملون في التعليم من التغيرات المطردة التي يواجهها التعليم من التخصيص والتمويل والمنافسة وتغير متطلبات سوق العمل، وما لمسوه من أهمية الاستعداد لذلك بالتخطيط للمستقبل والتعامل مع تلك المتغيرات بخطط مدروسة للتوسع والتقويم الذاتي وتبني برامج واستحداث مؤسسات تصب معظم أنشطتها في مواجهة التحديات المحلية والعالمية.

من جانبها قالت مديرة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتورة هدى العميل في كلمة لها أن جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن حرصت على استثمار إمكاناتها وطاقاتها لتحقيق استنارة واقع المرأة السعودية بالمعرفة والقيم والعمل وفقا لتوجهات ولاة الأمر -حفظهم الله- وتنفيذ استراتيجيات الدولة، ويأتي مركز الأعمال النسائي لتحقيق أحد طموحات الجامعة، التي تتوافق وتتكامل مع الرؤية الوطنية للمملكة العربية السعودية (2030) لتفعيل دور الجامعات في الاستثمار بصناعة الانسان وبرفع نسبة المشاركة الفاعلة للمرأة في سوق العمل ولتحقيق الغاية السابعة من خطة الجامعة الاستراتيجية بتنويع مصادر التمويل وضمان الاكتفاء المالي واستدامته".

وأشارت "العميل" إلى أن الجامعة تتطلع إلى أن يقوم مركز الأعمال النسائي بدوره في تطوير مواهب المرأة السعودية وتطوير صناعة المعرفة وتقديم خدمات بتكاليف مناسبة وإنشاء مراكز لتقليص معدل البطالة ودعم الاقتصاد المحلي حيث تستهدف رسالة الجامعة الريادة التعليمية والبحثية لبناء الاقتصاد المعرفي بشراكة مجتمعية وعالمية.

من جانبه أكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين الناصر أن المركز يعتبر الأكبر من نوعه في المنطقة ويستهدف توفير فرص نوعية لتدريب وتوظيف أكثر من 20 ألف سيدة وفتاة سعودية، بعد استكمال مراحله الأربع بنهاية عام 2024م.

وقال "الناصر" إن أرامكو السعودية تعتز بتأسيس وتدشين مركز الرسم الهندسي (أوتوكاد) الذي سيقدم خدمة إعداد وتحديث الرسوم الهندسية لعدد من مشروعات أرامكو السعودية ومشروعات القطاعات الأخرى، وهو عمل يتطلب مهارات فنية دقيقة، وكان من المعتاد تنفيذه خارج المملكة، وسيكون المركز بمثابة نقطة البداية لتشغيل مجمع الأعمال النسائي والاستثمار فيه وتوفير بيئة عمل تكفل له تحقيق النجاح ".

من ناحيته, بين رئيس مجلس إدارة شركة ويبرو المحدودة، عازم بريميجي، أن شركة ويبرو لميتيد حرصت على تقديم الدعم لجهود المملكة لتوفير فرص العمل الملائمة للمرأة السعودية وتعزيز بيئة تشجع المزيد من النساء على المشاركة في الأعمال التجارية والاستفادة من إمكاناتهم.

الجدير يذكر أن مشروع مركز الأعمال النسائي في جامعة الأميرة نورة، يمثل عند اكتمال تشغيله، أكبر مركز من نوعه في المنطقة يقدم خدمات الرسم الهندسي وتقنية المعلومات ومساندة إجراءات الأعمال، وسيستفيد منه عدد من القطاعات الحكومية والصناعية مثل قطاع البترول والغاز، وقطاع التصنيع، وقطاع الرعاية الصحية، إضافة إلى قطاع الاتصالات وقطاع الإنشاءات.