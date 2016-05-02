الشرطة البريطانية تفرج عن 3 أشخاص مشتبه بهم فى مقتل المصرى "شريف حبيب"

ذكرت الشرطة البريطانية، أمس الأحد، أنه تم الإفراج عن الأشخاص الثلاثة المشتبه بهم في قضية وفاة المهندس شريف عادل حبيب ميخائيل مقار، فى حريق بمنطقة (ساوث هول) بغرب لندن بكفالة.

وقال متحدث باسم الشرطة، إن الأشخاص الثلاثة ( 30 و 35 و 40 عاما )، الذين تم اعتقالهم يوم الخميس للاشتباه في التآمر على إشعال الحريق، أفرج عنهم يوم الجمعة بكفالة حتى أول شهر سبتمبر انتظارا لمزيد من التحقيقات.

يذكر أن مشتبها به كان قد اعتقل الأسبوع الماضى، تم الإفراج عنه بكفالة أيضا حتى منتصف شهر يونيو القادم.

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