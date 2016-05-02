هيئة الطرق والكبارى تدرس زيادة رسوم المرور بطريق "وادى النطرون ـ العلمين"

أكد مصدر مسئول بهيئة الطرق والكبارى، أن الهيئة تدرس زيادة رسوم طريق وادى النطرون ـ العلمين المدرج بالمشروع القومى، والذى تم تشغيله للجمهور نهاية الأسبوع الماضى، بعد انتهاء مشروع تطويره ورفع كفاءته بطول 135 كم وتكلفة 1.9 مليار جنيه.

وأضاف المصادر لـ"اليوم السابع"، أن رسوم المرور بالطريق الحالية تتراوح بين 3 جنيه إلى 15 جنيه وفقا نوع السيارات، وأن الهيئة تدرس رفع هذه الرسوم إلى الضعف على الأقل، بما يساهم فى زيادة إيرادات الطريق لتتماشى مع تم إنفاقه على مشروع تطوير الطريق.

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