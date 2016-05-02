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برج الثور حظك اليوم الاثنين 2016/5/2

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برج الثور حظك اليوم الاثنين 2016/5/2 برج الثور حظك اليوم الاثنين 2016/5/2

برج الثور على الصعيد المهنى
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اليوم مناسب جداً لتحقيق المزيد من النجاحات فى العمل خلال الفترة الماضية، كما سيكون لديك القدرة على إنجاز كافة المهام التى تعطلت مؤخراً، أما فيما يتعلق بمديرك فى العمل فسيكون هناك الكثير من التغيرات الطارئة على علاقتك به، حاول كذلك أن تهتم أكثر بتصرفاتك فى العمل أكثر من ذلك.

برد الثور على الصعيد العاطفى
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حان الوقت الذى تتحدث فيه إلى الحبيب بكل صراحة وتبحث معه كل الأمور التى أزعجتك، كذلك يجب أن تكون على قدر المسئولية وتصارحه أن هناك الكثير من الأشياء التى يجب مناقشتها قبل مرور الوقت وتعقدها أكثر من ذلك.

على الصعيد الصحى
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يجب أن تحصل على راحة، فانغماسك فى العمل خلال الفترة الماضية أثر عليك سلباً وجعلك محمل بالطاقة السلبية، لذا حاول أن تبحث عن نزهة مع الأصدقاء تخلصك من هذه المشاعر التى قد يكون لها مردود على صحتك بشكل عام.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة
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يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستحمل الكثير من التوتر تحديداً فيما يخص العمل، فما عليك إلا أن تعيد ترتيب أوراقك وتتفهم كافة الأمور التى قد تكون سبباً فى إفساد حياتك.
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مصر 365

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