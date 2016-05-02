حظك اليوم برج الجدى الاثنين 2016/5/2

الجدى على الصعيد المهني:

> التطلع إلى الأفضل دائمًا يجعلك أفضل، لكن حاول أن تبنى تطلعاتك على قدراتك الشخصية ومهاراتك ومعرفة القدر الذى تستطيع أن تنجزه بشكل حقيقى، لا تتعامل مع المحيطين بك على إنهم أسوياء نفسياً بنفس نسبة اتزانك النفسى، فالتصرفات مختلفة والسلوكيات مختلفة أيضًا، حاول أن تبتعد بنفسك عن أى أشياء تعطلك على مسيرتك المهنية. على الصعيد العاطفي

> الحب والإخلاص وجهان لعملة واحدة، الخيانة لا تكمن فى إقامة علاقة عاطفية مع شخص آخر غير شريك حبيبك فقط، الخيانة تبدأ بالتفكير وتنمو بالمشاعر، وتنتهى بجرح كبير، ربما يكون من الصعب أن يداوى، وربما يترك أثراً تقف عليه حياتك القادمة، حاول أن تفكر فى شريك حياتك بقدر ما تفكر فى نفسك حتى لا تخسر كثيراً. برج الجدى على الصعيد الصحى:

> الاستمرار فى ممارسة العادات الغذائية الخاطئة يزيد من تعرضك لإصابات كثيرة أنت فى غنى عنها، من المعروف عن مولود الجدى إنه شخص كسول لا يتأثر كثيراً بما يدور حوله، لكن الاهمال فى الحالة الصحية يزيد من تدهور حالتك الصحية، ولذلك احذر كثيراً هذه الفترة. توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

> يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش فترة خفية على الصعيد المهنى، يتعرف فيها على ما يدور حوله من تكهنات وحكايات تزيد من شعوره بالغضب، بعدما يكتشف معادن الأشخاص وأصولهم، لكن الوقت جيد لإثبات نفسه.

شبكةعيونالإخبارية

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