حظك اليوم برج الحمل الاثنين 2016/5/2

الحمل على الصعيد المهني:

> الأيام تثبت لك حقيقة المحيطين بك، الشامتون والحاقدون والمتربصون ينكشفون على حقيقتهم والإصرار على عدم مصارحتهم بحقيقتهم هذه تزيد من تورطك فى كثير من الأخطاء التى ترتكب معهم، تمتع بذكائك فى معرفة المحيطين ولا تنسى أن الأجواء العملية تحتاج إلى عقل يقظ دائماً حتى يجنب صاحبه الوقوع فى كثير من المشكلات. على الصعيد العاطفي

> أنت كائن شديد العاطفة حنون إلى أقصى الدرجات لكن التعبير عن المشاعر فى أوقات خاطئة يزيد من فرصة حدوث سوء تفاهم بينك وبين شريك حياتك، والاستغناء عن بعض الأشخاص المقربين يجعلك تبدو قوياً فى نظرهم لكنك تعرف جيدًا أن الفراق صعب وهو سبب حالة الحزن التى تسيطر عليك حاليًا، احذر من التظاهر المستمر بالقوة. برج الحمل على الصعيد الصحي:

> وعكة صحية خفيفة تصيبك وتؤثر على حالتك النفسية، بسبب الوحدة التى تعيشها الآن، اعراض الاكتئاب بدأت فى الظهور عليك، وفقدان القدرة على التعبير عما بداخلك، تزيد من تملك هذه الحالة منك، اهدأ قليلاً ثم أعد التفكير مجدداً حتى تعرف كيف تخرج من هذه الحالة. توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

> يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش فترة الحقيقة الصادمة بعد ان يكتشف حقيقة الأشخاص حوله، ويندم كثيراً على عدم تصديقه لهذه الحقيقة منذ البداية، يحتاج فقط إلى الهدوء والتفكير المنظم بعيداً عن حالة الحزن والارتباك المسيطرة عليه.

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شبكةعيونالإخبارية

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