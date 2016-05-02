برج السرطان حظك اليوم الاثنين 2016/5/2

برج السرطان على الصعيد المهني:

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السرطان على الصعيد العاطف

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التواجد فى أجواء مشجعة ومحفزة على الإنتاج تزيد من قدرتك على تنفيذ الأفكار بشكل صحيح وسريع، والحاجة إلى اكتساب خبرات جديدة سيجعلك تختار شخصيات بعينها لتجلس معها معظم أوقات فراغك حتى تتعلم أساليب التفكير الصحيحة فى مشكلات العمل الكبيرة، وتكتسب خبرات حقيقية تؤهلك لتولى المناصب الكبيرة لاحقًا.التواجد بالقرب من الحبيب فى أصعب اللحظات التى يمر بها يزيد من تدعيم علاقتكم ويزيد من عمقها، لا يمكن أن يعيش مولود السرطان بدون مشاعر حقيقية، فالحب بالنسبة له هو مركز الكون والمعنى الحقيقى للإحساس بالأمان.

تتوالى الأحداث وتتوالى معها مواقفك التى تثبت طيبة قلبك، وتؤكد أن اندفاعك نابع عن توترات لحظية فقط.

السرطان على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

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التوترات التى تعيشها بشكل لحظى، تؤثر على تركيزك وقوتك العصبية لا تتفاعل مع المواقف والأحداث بمشاعرك بهذا الشكل، لأنك تقسو كثيراً على أجهزتك العصبية ومن ثم صحتك النفسية، حاول أن تعطى للأمور حجمها الطبيعى بعيداً عن أجواء العنف فى التفكير.يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيش فترة هامة فى حياته المهنية التى يحتاج فيها إلى اكتساب خبرات كثيرة حتى يتوصل إلى مرحلة الاكتفاء الفكرى فى هذا الوقت، ليتيح له الفرصة لتولى مناصب كبيرة قى وقت قليل جداً بالنسبة لخبرته الحالية فى العمل.