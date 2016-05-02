برج العقرب حظك اليوم الاثنين 2016/5/2

برج العقرب على الصعيد المهني:

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على الصعيد العاطفي:

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برج العقرب على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

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من المرجح أن تنفتح أمامك الكثير من الفرص على الجبهة المهنية، ويمكنك الحصول على عرض عمل رائع حقًا كنت تنتظره ومن المتوقع أيضًا أن تتلقى مساعدة من شخص ما كنت ساعدته فى الماضى يرد لك الجميل بشكل غير متوقع تمامًا.تجاهلت حياتك العاطفية لوقت طويل للغاية من أجل العمل، ولحسن الحظ لديك شريك صبور قادر على احتمالك وتفهمك ولكن للصبر حدود وبما أنك حققت ما تريده فى حياتك المهنية من المهم أن تعيد الانتباه إلى العلاقات العاطفية.تحتاج لأن تجرى تغييرات جذرية فى نمط حياتك ونظامك الغذائى لأن لديك شكوك قوية بشان مشاكل صحية يمكن أن تقطع الشك باليقين من خلال اللجوء للطبيب وبدء أسلوب حياة أكثر صحة.تحدث لك تغيرات إيجابية فى أمورك المادية ولكن فى المقابل تتأزم بعض الامور على الصعيد الشخصى وتواجه مشاكل تعجز عن إيجاد حل لها إلا أنك ببعض الصبر والهدوء يمكنك تخطى أكبر المشاكل.