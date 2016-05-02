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برج العقرب حظك اليوم الاثنين 2016/5/2

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برج العقرب حظك اليوم الاثنين 2016/5/2 برج العقرب حظك اليوم الاثنين 2016/5/2

على الصعيد المهني:
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من المرجح أن تنفتح أمامك الكثير من الفرص على الجبهة المهنية، ويمكنك الحصول على عرض عمل رائع حقًا كنت تنتظره ومن المتوقع أيضًا أن تتلقى مساعدة من شخص ما كنت ساعدته فى الماضى يرد لك الجميل بشكل غير متوقع تمامًا.

على الصعيد العاطفي:
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تجاهلت حياتك العاطفية لوقت طويل للغاية من أجل العمل، ولحسن الحظ لديك شريك صبور قادر على احتمالك وتفهمك ولكن للصبر حدود وبما أنك حققت ما تريده فى حياتك المهنية من المهم أن تعيد الانتباه إلى العلاقات العاطفية.

برج العقرب على الصعيد الصحي:
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تحتاج لأن تجرى تغييرات جذرية فى نمط حياتك ونظامك الغذائى لأن لديك شكوك قوية بشان مشاكل صحية يمكن أن تقطع الشك باليقين من خلال اللجوء للطبيب وبدء أسلوب حياة أكثر صحة.

توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:
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تحدث لك تغيرات إيجابية فى أمورك المادية ولكن فى المقابل تتأزم بعض الامور على الصعيد الشخصى وتواجه مشاكل تعجز عن إيجاد حل لها إلا أنك ببعض الصبر والهدوء يمكنك تخطى أكبر المشاكل.

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مصر 365

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