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برج القوس حظك اليوم الاثنين 2016/5/2

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برج القوس حظك اليوم الاثنين 2016/5/2 برج القوس حظك اليوم الاثنين 2016/5/2

برج القوس على الصعيد المهني:
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اليوم يمضى بسلاسة على صعيد العمل واليوم هو الأنسب لإكمال المشاريع الصعبة التى أجلتها بعض الوقت ومن المحتمل أن تنجز الكثير من الأعمال أكثر من المتوقع وهو ما يملؤك بالطاقة الإيجابية ومن المرجح أن تؤثر على جميع من حولك بطريقة إيجابية.

على الصعيد العاطفي:
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أنت على استعداد لبدء رحلتك فى الحب، وإذا كنت بالفعل فى علاقة فمن المحتمل أن تفعل ما يبث الحياة الجديدة فيها وستصبح متاحًا أكثر بالنسبة لشريكك وسيكون كل ما فعلته موضع تقدير وحياتك العاطفية تتخذ منعطف واضح وإيجابي.

برج القوس على الصعيد الصحي:
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فى غمرة انغماسك فى مهام العمل واندماجك مع الأسرة والأصدقاء لا تنس حاجاتك الأساسية وصحتك وتناول الطعام فى الوقت المناسب واختر الأطعمة المناسبة لك كى لا تفسد يومك وعكة صحية مفاجئة.

توقعات علماء الفلك لبرج القوس:
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بعض الناس يعطونك آمالاً زائفة ولكنك لا تعير اهتمامًا لما يقولون، ولا تتأثر بآراء الآخرين عند اتخاذ قرارك الخاص.
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مصر 365

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