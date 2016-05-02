حظك اليوم الجوزاء ليوم الاثنين 2016/5/2

حظك اليوم لبرج الجوزاء برج الجوزاء بطبيعته من أكثر الأبراج المتغيرة والتى لا يمكن أن تثبت على حال، وهكذا تنطبق هذه الصفة على عملهم، فربما يجدوا أنفسهم فى القمة، وربما يتراجعون بشكل كبير، لذلك يجب أن يعودوا أنفسهم على الثبات.
>حظك لبرج الجوزاء على الصعيد المهني:
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حظك لبرج الجوزاء على الصعيد العاطفي: الحياة العاطفية ستكون من أهم الأشياء التى تأخذ بيدهم فى هذه الفترة، فغالبًا سيشتعل الحب والعواطف بينهم وبين شركاء حياتهم، فلا داعى للخوف بشأن المستقبل العاطفى لأنه سيكون أكثر توهجًا فيما بعد.
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حظك لبرج الجوزاء على الصعيد الصحي: يجب أن يلتزم بالتعليمات الطبية حتى لا يعرض نفسه لمشاكل هو فى غنى عنها.
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توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء: برج الجوزاء بطبيعته من أكثر الأبراج المتغيرة والتى لا يمكن ان تثبت على حال، وهكذا تنطبق هذه الصفة على عملهم، فربما يجدون أنفسهم فى القمة، وربما يتراجعون بشكل كبير.
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