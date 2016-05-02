أخبار عاجلة

زوجة للمحكمة: أعشق التحرر.. لكن زوجي من ''الإيمو'' وما يفعله كفر -
كوريا الشمالية تندد بالضربة الأمريكية على سوريا: عمل عدواني غير مقبول -
صحة الشرقية: نتائج تحاليل عينات المياه والأغذية المدرسية سليمة -
بعد غياب طويل.. عكاشة يعود في «ثوب جديد» -
الاتحاد السعودي يكشف سبب اعتداء «كهربا» على مشجع بمطار الرياض .. شاهد الواقعة -
بالأرقام.. أسعار سيارات «هيونداي» بعد التخفيضات -
الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر -
الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر -
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم الجوزاء ليوم الاثنين 2016/5/2

Google+ Print
حظك اليوم الجوزاء ليوم الاثنين 2016/5/2 حظك اليوم الجوزاء ليوم الاثنين 2016/5/2

لبرج الجوزاء
>حظك لبرج الجوزاء على الصعيد المهني:
>

بطبيعته من أكثر الأبراج المتغيرة والتى لا يمكن أن تثبت على حال، وهكذا تنطبق هذه الصفة على عملهم، فربما يجدوا أنفسهم فى القمة، وربما يتراجعون بشكل كبير، لذلك يجب أن يعودوا أنفسهم على الثبات.

حظك لبرج الجوزاء على الصعيد العاطفي:
>

الحياة العاطفية ستكون من أهم الأشياء التى تأخذ بيدهم فى هذه الفترة، فغالبًا سيشتعل الحب والعواطف بينهم وبين شركاء حياتهم، فلا داعى للخوف بشأن المستقبل العاطفى لأنه سيكون أكثر توهجًا فيما بعد.

حظك لبرج الجوزاء على الصعيد الصحي:
>

يجب أن يلتزم بالتعليمات الطبية حتى لا يعرض نفسه لمشاكل هو فى غنى عنها.

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:
>

برج الجوزاء بطبيعته من أكثر الأبراج المتغيرة والتى لا يمكن ان تثبت على حال، وهكذا تنطبق هذه الصفة على عملهم، فربما يجدون أنفسهم فى القمة، وربما يتراجعون بشكل كبير.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى