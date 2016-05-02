حظك اليوم الحمل الاثنين 2016/5/2

حظك اليوم لبرج الحمل: برج الحمل سيتعرض لبعض الهزات القاسية فى عمله فى تلك الفترة، لذلك يجب أن يكون ثابتا ويعتمد على قوته وعلى قدرته على تدبر الأمور للتخلص من أى مشكلة يتعرض لها.
>حظك لبرج الحمل على الصعيد المهني:
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حظك لبرج الحمل على الصعيد العاطفى: حال من التأرجح ستصيب هذا البرج بالنسبة للحياة العاطفية، لذلك يجب أن يراعى شركاء حياتهم هذه الأزمة التى يتعرضون لها، حتى يستطيعوا أن يتعاملون معهم بشكل طبيعى.
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حظك لبرج الحمل على الصعيد الصحى: كثير من التحذيرات والتعليمات الخاصة ببعض الأمراض المزمنة التى يعانى منها أبناء هذا البرج يجب أن تكون فى اعتبارهم فى هذه الأيام.
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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل: . برج الحمل سيتعرض لبعض الهزات القاسية فى عمله فى تلك الفترة، لذلك يجب ان يكون ثابت ويعتمد على قوته وعلى قدرته على تدبر الأمور للتخلص من أى مشكلة يتعرض لها.
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