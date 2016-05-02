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حظك اليوم الحمل الاثنين 2016/5/2

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حظك اليوم الحمل الاثنين 2016/5/2 حظك اليوم الحمل الاثنين 2016/5/2

لبرج الحمل:
>حظك لبرج الحمل على الصعيد المهني:
>

برج الحمل سيتعرض لبعض الهزات القاسية فى عمله فى تلك الفترة، لذلك يجب أن يكون ثابتا ويعتمد على قوته وعلى قدرته على تدبر الأمور للتخلص من أى مشكلة يتعرض لها.

حظك لبرج الحمل على الصعيد العاطفى:
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حال من التأرجح ستصيب هذا البرج بالنسبة للحياة العاطفية، لذلك يجب أن يراعى شركاء حياتهم هذه الأزمة التى يتعرضون لها، حتى يستطيعوا أن يتعاملون معهم بشكل طبيعى.

حظك لبرج الحمل على الصعيد الصحى:
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كثير من التحذيرات والتعليمات الخاصة ببعض الأمراض المزمنة التى يعانى منها أبناء هذا البرج يجب أن تكون فى اعتبارهم فى هذه الأيام.

توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:
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. برج الحمل سيتعرض لبعض الهزات القاسية فى عمله فى تلك الفترة، لذلك يجب ان يكون ثابت ويعتمد على قوته وعلى قدرته على تدبر الأمور للتخلص من أى مشكلة يتعرض لها.
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مصر 365

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