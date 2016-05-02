حظك اليوم الحمل الاثنين 2016/5/2

حظك اليوم لبرج الحمل:

>حظك لبرج الحمل على الصعيد المهني:

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حظك لبرج الحمل على الصعيد العاطفى:

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حظك لبرج الحمل على الصعيد الصحى:

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توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

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برج الحمل سيتعرض لبعض الهزات القاسية فى عمله فى تلك الفترة، لذلك يجب أن يكون ثابتا ويعتمد على قوته وعلى قدرته على تدبر الأمور للتخلص من أى مشكلة يتعرض لها.حال من التأرجح ستصيب هذا البرج بالنسبة للحياة العاطفية، لذلك يجب أن يراعى شركاء حياتهم هذه الأزمة التى يتعرضون لها، حتى يستطيعوا أن يتعاملون معهم بشكل طبيعى.كثير من التحذيرات والتعليمات الخاصة ببعض الأمراض المزمنة التى يعانى منها أبناء هذا البرج يجب أن تكون فى اعتبارهم فى هذه الأيام.. برج الحمل سيتعرض لبعض الهزات القاسية فى عمله فى تلك الفترة، لذلك يجب ان يكون ثابت ويعتمد على قوته وعلى قدرته على تدبر الأمور للتخلص من أى مشكلة يتعرض لها.