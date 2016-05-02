برج الدلو حظك اليوم الاثنين 2016/5/2

برج الدلو على الصعيد المهنى

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برج الدلو على الصعيد العاطفى

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على الصعيد الصحى

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توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

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تحاول دائمًا أن تجد مبررًا لكل الأزمات التى تمر بها، ولكن عليك الآن أن تصارح ذاتك بأن وضعك فى العمل غير مستقر، وتبدأ فى البحث عن فرصة جديدة تستطع من خلالها أن تثبت ذاتك، كما أن الأجواء لم تعد مناسبة على الإطلاق.تبحث دائمًا عن أفضل الحلول للتخلص من الأزمات التى من الممكن أن تحدث بينك وبين الحبيب، فلديك قدرة ساحرة على احتواء الأزمات والتخلص منها فى الوقت المناسب.يتوقع أن تكون هناك بعض الأزمات النفسية الطارئة نتيجة لبعض التغيرات التى ستحدث لك خلال الفترة المقبلة، كن أكثر هدوءًا، وحاول أن تستعيد عافيتك وفكر أن أهم ما يمكن أن تملكه هو صحتك فلا تفرط فيها.يتوقع أن تكون هناك أزمة طارئة فى علاقتك بالعائلة، خصوصًا لتداخلاتهم المستمرة فى حياتك، وهو ما سبب لك بعض الإزعاج والقلق، كذلك هناك الكثير من التغيرات التى ستحدث لك فى العمل.