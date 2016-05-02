حظك اليوم الاثنين 2016/5/2

حظك اليوم لبرج العذراء:

>حظك لبرج العذراء على الصعيد المهنى

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حظك لبرج العذراء على الصعيد العاطفي:

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حظك لبرج العذراء على الصعيد الصحي:

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توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:

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يعانى هذا البرج من بعض الأخبار السيئة التى تتردد على مسامعه فى تلك الفترة، لكن الثبات والصبر والقوة يجب أن يكونوا من اهم الدوافع التى تخرجه من مشاكله، حتى يستطيع العودة إلى مستوى الطبيعى فى العمل.الحب سيكون طوق النجاة بالنسبة لهم، فمزيد من العواطف والمشاعر التى ستزين حياتهم وتنسيهم تراجعهم فى العمل.لا داعى للخوف أو القلق بشأن حياتهم الصحية، فكل الأمور ستكون على ما يرام.يعانى هذا البرج من بعض الأخبار السيئة التى تتردد على مسامعه فى تلك الفترة، لكن الثبات والصبر والقوة يجب أن يكونوا من أهم الدوافع التى تخرجه من مشاكله، حتى يستطيع العودة إلى مستوى الطبيعى فى العمل.