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حظك اليوم الاثنين 2016/5/2

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حظك اليوم الاثنين 2016/5/2 حظك اليوم الاثنين 2016/5/2

لبرج العذراء:
>حظك لبرج العذراء على الصعيد المهنى
>

يعانى هذا البرج من بعض الأخبار السيئة التى تتردد على مسامعه فى تلك الفترة، لكن الثبات والصبر والقوة يجب أن يكونوا من اهم الدوافع التى تخرجه من مشاكله، حتى يستطيع العودة إلى مستوى الطبيعى فى العمل.

حظك لبرج العذراء على الصعيد العاطفي:
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الحب سيكون طوق النجاة بالنسبة لهم، فمزيد من العواطف والمشاعر التى ستزين حياتهم وتنسيهم تراجعهم فى العمل.

حظك لبرج العذراء على الصعيد الصحي:
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لا داعى للخوف أو القلق بشأن حياتهم الصحية، فكل الأمور ستكون على ما يرام.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء:
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يعانى هذا البرج من بعض الأخبار السيئة التى تتردد على مسامعه فى تلك الفترة، لكن الثبات والصبر والقوة يجب أن يكونوا من أهم الدوافع التى تخرجه من مشاكله، حتى يستطيع العودة إلى مستوى الطبيعى فى العمل.
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مصر 365

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