حظك اليوم وتوقعات الأبراج ليوم الاثنين 2 مايو 2016

الانضباط والعمل الجاد هما نقاط قوتك ومصدر الأمان لك فى عملك، مهما تشعر بالإحباط وخيبة الأمل فى حياتك المهنية لا تفقد إيمانك فى أن العمل الشاق سيؤتى ثماره دائمًا ومن المهم أن تتمسك بالمسار الذى بدأته ولا تنجرف لخطط الثراء السريع.>على الصعيد العاطفي:>هذا الوقت المناسب لمنح عائلتك اهتمامًا خاصًا وتشاركهم فى أنشطة ممتعة ولا بأس لو خططت للقيام برحلة معهم أو زيارة عائلتك إذا كنت تعيش بعيدًا عنهم، فأهلك سيقدرون أى بادرة صغيرة منك يفهمون منها أنك تهتم لهم.>برج الأسد على الصعيد الصحي:>حالتك الصحية اليوم تمر بطفرة حقيقية وتتمتع بروح من الصفاء والاستقرار على الصعيدين الجسدى والنفسى مما ينعكس إيجابًا على حالتك ككل، اليوم أمامك فرصة لإنجاز الكثير من الأعمال المعلقة.>توقعات علماء الفلك لبرج الأسد:>تحاصرك الكثير من الضغوط بسبب مشاكل داخلية خاصة بك تؤثر على طريقة تعاملك مع القضايا المحيطة حوال ألا تسمح لهذه القضايا باستنزافك وستحصل على حل فى وقت قريب جدًا.

برج الثور حظك اليوم الاثنين 2016/5/2

>برج الثور على الصعيد المهنى

>اليوم مناسب جداً لتحقيق المزيد من النجاحات فى العمل خلال الفترة الماضية، كما سيكون لديك القدرة على إنجاز كافة المهام التى تعطلت مؤخراً، أما فيما يتعلق بمديرك فى العمل فسيكون هناك الكثير من التغيرات الطارئة على علاقتك به، حاول كذلك أن تهتم أكثر بتصرفاتك فى العمل أكثر من ذلك.

>برد الثور على الصعيد العاطفى

>حان الوقت الذى تتحدث فيه إلى الحبيب بكل صراحة وتبحث معه كل الأمور التى أزعجتك، كذلك يجب أن تكون على قدر المسئولية وتصارحه أن هناك الكثير من الأشياء التى يجب مناقشتها قبل مرور الوقت وتعقدها أكثر من ذلك.

>على الصعيد الصحى

>يجب ان تحصل على راحة، فانغماسك فى العمل خلال الفترة الماضية أثر عليك سلباً وجعلك محمل بالطاقة السلبية، لذا حاول أن تبحث عن نزهة مع الأصدقاء تخلصك من هذه المشاعر التى قد يكون لها مردود على صحتك بشكل عام.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستحمل الكثير من التوتر تحديداً فيما يخص العمل، فما عليك إلا أن تعيد ترتيب أوراقك وتتفهم كافة الأمور التى قد تكون سبباً فى إفساد حياتك.

حظك اليوم برج الجدى الاثنين 2016/5/2

>الجدى على الصعيد المهني:

>التطلع إلى الأفضل دائماً يجعلك أفضل، لكن حاول ان تبنى تطلعاتك على قدراتك الشخصية ومهاراتك ومعرفة القدر الذى تستطيع أن تنجزه بشكل حقيقى، لا تتعامل مع المحيطين بك على أنهم أسوياء نفسياً بنفس نسبة اتزانك النفسى، فالتصرفات مختلفة والسلوكيات مختلفة أيضًا، حاول أن تبتعد بنفسك عن أى أشياء تعطلك على مسيرتك المهنية

>على الصعيد العاطفي:

>الحب والإخلاص وجهان لعملة واحدة، الخيانة لا تكمن فى إقامة علاقة عاطفية مع شخص آخر غير شريك حبيبك فقط، الخيانة تبدأ بالتفكير وتنمو بالمشاعر، وتنتهى بجرح كبير، ربما يكون من الصعب أن يداوى، وربما يترك أثرًا تقف عليه حياتك المقبلة، حاول أن تفكر فى شريك حياتك بقدر ما تفكر فى نفسك حتى لا تخسر كثيرًا.

>برج الجدى على الصعيد الصحى:

>الاستمرار فى ممارسة العادات الغذائية الخاطئة يزيد من تعرضك لإصابات كثيرة أنت فى غنى عنها، من المعروف عن مولود الجدى إنه شخص كسول لا يتأثر كثيراً بما يدور حوله، لكن الاهمال فى الحالة الصحية يزيد من تدهور حالتك الصحية، ولذلك احذر كثيراً هذه الفترة.

>توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الجدى أن يعيش فترة خفية على الصعيد المهنى، يتعرف فيها على ما يدور حوله من تكهنات وحكايات تزيد من شعوره بالغضب، بعدما يكتشف معادن الأشخاص وأصولهم، لكن الوقت جيد لإثبات نفسه.

حظك اليوم برج الحمل الاثنين 2016/5/2

>الحمل على الصعيد المهني:

>الأيام تثبت لك حقيقة المحيطين بك، الشامتون والحاقدون والمتربصون ينكشفون على حقيقتهم والإصرار على عدم مصارحتهم بحقيقتهم هذه تزيد من تورطك فى كثير من الأخطاء التى ترتكب معهم، تمتع بذكائك فى معرفة المحيطين ولا تنسى أن الأجواء العملية تحتاج إلى عقل يقظ دائمًا حتى يجنب صاحبه الوقوع فى كثير من المشكلات.

>على الصعيد العاطفي:

>أنت كائن شديد العاطفة حنون إلى أقصى الدرجات لكن التعبير عن المشاعر فى أوقات خاطئة يزيد من فرصة حدوث سوء تفاهم بينك وبين شريك حياتك، والاستغناء عن بعض الأشخاص المقربين يجعلك تبدو قوياً فى نظرهم لكنك تعرف جيدًا أن الفراق صعب وهو سبب حالة الحزن التى تسيطر عليك حاليًا، أحذر من التظاهر المستمر بالقوة.

>برج الحمل على الصعيد الصحي:

>وعكة صحية خفيفة تصيبك وتؤثر على حالتك النفسية، بسبب الوحدة التى تعيشها الآن، اعراض الاكتئاب بدأت فى الظهور عليك، وفقدان القدرة على التعبير عما بداخلك، تزيد من تملك هذه الحالة منك، اهدأ قليلاً ثم أعد التفكير مجدداً حتى تعرف كيف تخرج من هذه الحالة.

>توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحمل أن يعيش فترة الحقيقة الصادمة بعد ان يكتشف حقيقة الأشخاص حوله، ويندم كثيراً على عدم تصديقه لهذه الحقيقة منذ البداية، يحتاج فقط إلى الهدوء والتفكير المنظم بعيداً عن حالة الحزن والارتباك المسيطرة عليه.

برج السرطان حظك اليوم الاثنين 2016/5/2

>برج السرطان على الصعيد المهني:

>التواجد فى اجواء مشجعة ومحفزة على الإنتاج تزيد من قدرتك على تنفيذ الأفكار بشكل صحيح وسريع، والحاجة إلى اكتساب خبرات جديدة سيجعلك تختار شخصيات بعينها لتجلس معها معظم أوقات فراغك حتى تتعلم أساليب التفكير الصحيحة فى مشكلات العمل الكبيرة، وتكتسب خبرات حقيقية تؤهلك لتولى المناصب الكبيرة لاحقاً.

>السرطان على الصعيد العاطفي:

>التواجد بالقرب من الحبيب فى أصعب اللحظات التى يمر بها يزيد من تدعيم علاقتكم ويزيد من عمقها، لا يمكن أن يعيش مولود السرطان بدون مشاعر حقيقية، فالحب بالنسبة له هو مركز الكون والمعنى الحقيقى للإحساس بالأمان.

>تتوالى الأحداث وتتوالى معها مواقفك التى تثبت طيبة قلبك، وتؤكد أن اندفاعك نابع عن توترات لحظية فقط.

>السرطان على الصعيد الصحى:

>التوترات التى تعيشها بشكل لحظى، تؤثر على تركيزك وقوتك العصبية لا تتفاعل مع المواقف والأحداث بمشاعرك بهذا الشكل، لأنك تقسو كثيراً على أجهزتك العصبية ومن ثم صحتك النفسية، حاول أن تعطى للأمور حجمها الطبيعى بعيداً عن أجواء العنف فى التفكير.

توقعات علماء الفلك لبرج السرطان:

>يتوقع علماء الفلك لمولود برج السرطان أن يعيش فترة هامة فى حياته المهنية التى يحتاج فيها إلى اكتساب خبرات كثيرة حتى يتوصل إلى مرحلة الاكتفاء الفكرى فى هذا الوقت، ليتيح له الفرصة لتولى مناصب كبيرة قى وقت قليل جداً بالنسبة لخبرته الحالية فى العمل.

برج العقرب حظك اليوم الاثنين 2016/5/2

>برج العقرب على الصعيد المهني:

>من المرجح أن تنفتح أمامك الكثير من الفرص على الجبهة المهنية، ويمكنك الحصول على عرض عمل رائع حقًا كنت تنتظره ومن المتوقع أيضًا أن تتلقى مساعدة من شخص ما كنت ساعدته فى الماضى يرد لك الجميل بشكل غير متوقع تمامًا.

>على الصعيد العاطفي:

>تجاهلت حياتك العاطفية لوقت طويل للغاية من أجل العمل، ولحسن الحظ لديك شريك صبور قادر على احتمالك وتفهمك ولكن للصبر حدود وبما أنك حققت ما تريده فى حياتك المهنية من المهم أن تعيد الانتباه إلى العلاقات العاطفية.

>برج العقرب على الصعيد الصحي:

>تحتاج لأن تجرى تغييرات جذرية فى نمط حياتك ونظامك الغذائى لأن لديك شكوك قوية بشان مشاكل صحية يمكن أن تقطع الشك باليقين من خلال اللجوء للطبيب وبدء أسلوب حياة أكثر صحة.

>توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:

>تحدث لك تغيرات إيجابية فى أمورك المادية ولكن فى المقابل تتأزم بعض الامور على الصعيد الشخصى وتواجه مشاكل تعجز عن إيجاد حل لها إلا إنك ببعض الصبر والهدوء يمكنك تخطى أكبر المشاكل.

برج القوس حظك اليوم الاثنين 2016/5/2

>برج القوس على الصعيد المهني:

>اليوم يمضى بسلاسة على صعيد العمل واليوم هو الأنسب لإكمال المشاريع الصعبة التى أجلتها بعض الوقت ومن المحتمل أن تنجز الكثير من الأعمال أكثر من المتوقع وهو ما يملؤك بالطاقة الإيجابية ومن المرجح أن تؤثر على جميع من حولك بطريقة إيجابية.

>على الصعيد العاطفي:

>أنت على استعداد لبدء رحلتك فى الحب، وإذا كنت بالفعل فى علاقة فمن المحتمل أن تفعل ما يبث الحياة الجديدة فيها وستصبح متاحًا أكثر بالنسبة لشريكك وسيكون كل ما فعلته موضع تقدير وحياتك العاطفية تتخذ منعطفا واضحا وإيجابيا.

>برج القوس على الصعيد الصحي:

>فى غمرة انغماسك فى مهام العمل واندماجك مع الأسرة والأصدقاء لا تنس حاجاتك الأساسية وصحتك وتناول الطعام فى الوقت المناسب واختر الأطعمة المناسبة لك كى لا تفسد يومك وعكة صحية مفاجئة.

>توقعات علماء الفلك لبرج القوس:

>بعض الناس يعطونك آمالاً زائفة ولكنك لا تعير اهتمامًا لما يقولون، ولا تتأثر بآراء الآخرين عند اتخاذ قرارك الخاص.

حظك اليوم الجوزاء ليوم الاثنين 2016/5/2

>حظك اليوم لبرج الجوزاء :

>حظك لبرج الجوزاء على الصعيد المهني:

>برج الجوزاء بطبيعته من أكثر الأبراج المتغيرة والتى لا يمكن ان تثبت على حال، وهكذا تنطبق هذه الصفة على عملهم، فربما يجدوا انفسهم فى القمة، وربما يتراجعون بشكل كبير، لذلك يجب ان يعودوا انفسهم على الثبات

حظك لبرج الجوزاء على الصعيد العاطفي:

>الحياة العاطفية ستكون من أهم الأشياء التى تأخذ بيدهم فى هذه الفترة، فغالباً سيشتعل الحب والعواطف بينهم وبين شركاء حياتهم، فلا داعى للخوف بشأن المستقبل العاطفى لأنه سيكون أكثر توهجاً فيما بعد.

حظك لبرج الجوزاء على الصعيد الصحي:

>يجب أن يلتزم بالتعليمات الطبية حتى لا يعرض نفسه لمشاكل هو فى غنى عنها.

>توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء:

>برج الجوزاء بطبيعته من أكثر الأبراج المتغيرة والتى لا يمكن ان تثبت على حال، وهكذا تنطبق هذه الصفة على عملهم، فربما يجدوا انفسهم فى القمة، وربما يتراجعون بشكل كبير

حظك اليوم الحمل الاثنين 2016/5/2

>حظك اليوم لبرج الحمل

>حظك لبرج الحمل على الصعيد المهني:

>برج الحمل سيتعرض لبعض الهزات القاسية فى عمله فى تلك الفترة، لذلك يجب أن يكون ثابت ويعتمد على قوته وعلى قدرته على تدبر الأمور للتخلص من أى مشكلة يتعرض لها.

حظك لبرج الحمل على الصعيد العاطفي:

>حال من التأرجح ستصيب هذا البرج بالنسبة للحياة العاطفية، لذلك يجب أن يراعى شركاء حياتهم هذه الأزمة التى يتعرضون لها، حتى يستطيعوا ان يتعاملوا معهم بشكل طبيعى.

حظك لبرج الحمل على الصعيد الصحي:

>كثير من التحذيرات والتعليمات الخاصة ببعض الأمراض المزمنة التى يعانى منها أبناء هذا البرج يجب ان تكون فى اعتبارهم فى هذه الأيام.

>توقعات علماء الفلك لبرج الحمل:

>. برج الحمل سيتعرض لبعض الهزات القاسية فى عمله فى تلك الفترة، لذلك يجب أن يكون ثابتا ويعتمد على قوته وعلى قدرته على تدبر الأمور للتخلص من أى مشكلة يتعرض لها

برج الدلو حظك اليوم الاثنين 2016/5/2

>برج الدلو على الصعيد المهنى

>تحاول دائمًا أن تجد مبرر لكل الأزمات التى تمر بها، ولكن عليك الآن أن تصارح ذاتك بأن وضعك فى العمل غير مستقر، وتبدأ فى البحث عن فرصة جديدة تستطع من خلالها أن تثبت ذاتك، كما أن الأجواء لم تعد مناسبة على الإطلاق.

>برج الدلو على الصعيد العاطفى

>تبحث دائماً عن أفضل الحلول للتخلص من الأزمات التى من الممكن أن تحدث بينك وبين الحبيب، فلديك قدرة ساحرة على احتواء الأزمات والتخلص منها فى الوقت المناسب.

>على الصعيد الصحى

>يتوقع أن تكون هناك بعض الأزمات النفسية الطارئة نتيجة لبعض التغيرات التى ستحدث لك خلال الفترة المقبلة، كن أكثر هدوءا، وحاول أن تستعيد عافيتك وفكر أن أهم ما يمكن أن تملكه هو صحتك فلا تفرط فيها.

>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>يتوقع أن تكون هناك أزمة طارئة فى علاقتك بالعائلة، خصوصاً لتداخلاتهم المستمرة فى حياتك، وهو ما سبب لك بعض الإزعاج والقلق، كذلك هناك الكثير من التغيرات التى ستحدث لك فى العمل.

حظك اليوم العذراء ليوم الاثنين 2016/5/2

>حظك اليوم لبرج العذراء :

>حظك لبرج العذراء على الصعيد المهني:

>يعانى هذا البرج من بعض الأخبار السيئة التى تتردد على مسامعه فى تلك الفترة، لكن الثبات والصبر والقوة يجب أن يكونوا من اهم الدوافع التى تخرجه من مشاكله، حتى يستطيع العودة إلى مستوى الطبيعى فى العمل.

حظك لبرج العذراء على الصعيد العاطفي:

>الحب سيكون طوق النجاة بالنسبة لهم، فمزيد من العواطف والمشاعر التى ستزين حياتهم وتنسيهم تراجعهم فى العمل.

حظك لبرج العذراء على الصعيد الصحي:

>لا داعى للخوف أو القلق بشأن حياتهم الصحية، فكل الأمور ستكون على ما يرام.

توقعات علماء الفلك لبرج العذراء

>يعانى هذا البرج من بعض الأخبار السيئة التى تتردد على مسامعه فى تلك الفترة، لكن الثبات والصبر والقوة يجب أن يكونوا من اهم الدوافع التى تخرجه من مشاكله، حتى يستطيع العودة إلى مستوى الطبيعى فى العمل.

برج الميزان حظك اليوم الاثنين 2016/5/2

>برج الميزان على الصعيد المهنى

>أخيراً ستحقق غرضك فى العمل، فهناك فرصة كبيرة فى طريقها إليك، كما أن هذا هو الوقت الأفضل لتحقيق ما تريد من أحلام، كما أن هناك الكثير والكثير من الأخبار الجيدة التى ستغير مسار حياتك المهنية بالكامل.

>برج الميزان على الصعيد العاطفى

>اليوم هناك لقاء من الممكن أن يكون سببًا فى تغيير علاقتك بالحبيب تمامًا، كذلك سيجعلها أفضل مما كنت تتوقع، عليك أن تتفهم كل الأسباب والدوافع التى جعلت علاقتكما جيدة إلى حد كبير.

>على الصعيد الصحى..

>أوضاعك الصحية مستقرة جدًا، فقط حاول أن تستمتع بحياتك أكثر من ذلك، ولا تكثر فى القيام بالكثير من المهام التى قد يكون لها مردود سئ على صحتك.

>توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

>يتوقع أن تكون هناك الكثير من التغيرات على مستوى العمل وكذلك الصحة، أما على مستوى العائلة فهناك الكثير من الأمور التى تغيرت تمامًا.