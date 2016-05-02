مدير مستشفى القدس فى حلب يوضح صورة الحياة اليومية للسكان بالمدينة

كشف مدير مستشفى القدس الواقع فى مدينة حلب السورية، صورة عن الحياة اليومية التى يعيشها السكان فى المدينة التى تشهد ما وصفها مراقبون بالمجازر وسط تبادل اتهامات بين النظام السورى وفصائل المعارضة حول المسؤولية عن عمليات القتل واستهداف المدنيين وفى مقدمتها المستشفيات.

وأكد مدير المستشفى فى مقابلة لـ"CNN" أن سكان حلب ليس فقط خائفين من الذهاب إلى المستشفيات فى المدينة وحسب، بل خائفون من السير فى الشوارع مخافة أن يتم استهدافهم فى طريقهم إلى المستشفيات والمراكز الصحية.

وفى تعليق على حياة "واصف ماز" آخر طبيب للأطفال فى حلب وواحد من بين ستة من طاقم المستشفى الذين قتلوا باستهداف منشآتهم الصحية، الخميس، قال الدكتور حسان: "سألته (الطبيب ماز) لماذا لا تتزوج؟ فأجابنى: إذا تزوجت فلن أكون هنا فى حلب لمدة طويلة فزوجتى ستكون فى تركيا وسأمضى نصف أيامى فى تركيا والنصف الآخر في حلب."

"المعارضة السورية" تناشد المجتمع الدولى إنقاذ حلب وتنفى وجود "داعش" بالمدينة