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المبعوث الأممى يحث الأطراف اليمنية على الانخراط بحسن نية فى مشاورات السلام

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المبعوث الأممى يحث الأطراف اليمنية على الانخراط بحسن نية فى مشاورات السلام المبعوث الأممى يحث الأطراف اليمنية على الانخراط بحسن نية فى مشاورات السلام

>حث المبعوث الأممى الخاص لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الأطراف اليمنية المشاركة فى مشاورات السلام، على العودة إلى طاولة المشاورات، لتحقيق لتحقيق آمال الشعب اليمنى فى السلام.

وقالت الأمم المتحدة - فى بيان مساء أمس الأحد من الكويت - إنه بالرغم من الأجواء الإيجابية التى طغت على الأيام الماضية، فإن وفد اليمنية علق مشاركته بالجلسات المشتركة من مشاورات الكويت، بسبب التقارير الواردة عما حدث فى محافظة عمران.

ونقل البيان عن ولد الشيخ أحمد قوله "نحن نتفهم مسببات هذا القرار، لكننا نحث الجميع على الانخراط بكل حسن نية وحكمة فى هذه المشاورات التى يعول عليها اليمنيون".

وأضاف " إننا نرى أن جميع المسائل الشائكة والإشكالات يجب أن تطرح على طاولة الحوار بكل شفافية، للتوصل إلى حل شامل يضع حداً للحوادث التى يستغلها البعض للضغط على الفريق الآخر".

وتابع " نحن لا نقلل من أهمية ما حدث ويحدث ، لكننا نكرر أن الطريق الوحيد للحل هو الحوار السلمى والالتزام الكامل بقرارات مجلس الأمن وخارطة الطريق ، التى رسمتها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى ، إننا على تواصل دائم مع لجنة التهدئة والتنسيق وعبرها مع اللجان المحلية لتثبيت وقف الأعمال القتالية، والوقوف على أسباب وسبل وقف الخروقات بشكل كامل ودائم".

وأشار البيان إلى أنه بعد اتصالات مكثفة مع وفد الحكومة اليمنية، واجتماعه بعد ظهر اليوم مع قيادات وفدى الحوثيين والمؤتمر الشعبى العام ، أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة تلقيه تأكيدات من الأطراف المعنية بالعمل على حل المسائل العائقة دون عقد الجلسات المشتركة بين الوفدين.

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مصر 365

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