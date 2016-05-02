محمد الشرقي: «تنمية المناطق» تلبي احتياجات المواطنين

ترأس سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، أمس، اجتماع إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة، حيث هنأ سموه خلال الاجتماع الذي حضره سعيد الرقباني نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الجديد، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في تلبية احتياجات المواطنين وإنجاز مشاريع المؤسسة المقبلة، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

وأكد سموه أن عمل المؤسسة في تنمية المناطق في الفجيرة وإنعاشها وتلبية احتياجاتها المعيشية يعتبر حاجة ملحة وضرورية لآلية عمل حكومة الفجيرة.

إبداع

ومن جهة ثانية، حضر سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي صباح أمس حفل افتتاح «ملتقى بصمة إتقان» الذي أقامته مدرسة الإتقان في الفجيرة تحت شعار «نقرأ.. لنبتكر». وقام سموه بجولة في معرض كرنفال الإبداع والمعرض العلمي الذي أقيم على هامش الفعالية واطلع خلالها على أعمال الطالبات الفنية، مثنياً على اجتهادهن ومؤكداً أهمية الإبداع والابتكار كقيمة في تعزيز صورة الدولة، التي تعتبر الحاضنة الرئيسة لكل عمل متميز مبدع.

وكرم سمو ولي عهد الفجيرة الفائزين والرعاة في مسابقة بصمة إتقان، فيما قدمت مديرة مدرسة الإتقان للتعليم الأساسي والثانوي عذيبة غانم الزحمي درعاً تذكارية لسموه.

حضر الحفل سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة وعلي ميحد الوكيل المساعد لقطاع الخدمات الإدارية في وزارة التربية والتعليم.