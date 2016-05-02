توجيهات بتسهيلات استثمارية للإماراتيين في المغرب

أكد عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي أن هناك العديد من الاتفاقيات المبرمة بين الإمارات والمملكة بتوجيهات القيادة الرشيدة في كل منهما، موضحاً أن هناك توجيهات على أعلى مستوى في بلاده بتقديم كل التسهيلات للاستثمارات الإماراتية في المغرب والتي ستصب بشكل مؤكد في صالح الجانبين.

جاء ذلك خلال تفقد عزيز أخنوش ومصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة في المملكة المغربية الشقيقة مزرعة الظاهرة للزيتون أحد المشاريع الاستثمارية الإماراتية في المغرب، والتي تمتلكها الظاهرة القابضة في إقليم الحاجب التابع لمدينة مكناس.

وكان في استقبال الوزيرين لدى وصولهما إلى المزرعة راشد محمد الشريقي مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية وخليفة العلي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والأداء في الجهاز وخديم الدرعي نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب في الظاهرة القابضة.

وأشاد عزيز أخنوش عقب جولة في أنحاء المشروع المقام على مساحة 550 هكتارا بالمستوى الكبير الذي وصلت إليه العلاقات الاقتصادية بين البلدين والاستثمارات الإماراتية في المغرب التي ترقى إلى مستوى العلاقات الأخوية المميزة التي تربط البلدين وشعبيهما الشقيقين.

وأشار إلى أن المملكة المغربية تتمتع بامتيازات استثمارية وفلاحية عديدة على رأسها العمالة الماهرة وغير المكلفة ما يضمن نجاح أية مشاريع استثمارية زراعية.

وأعرب الوزير المغربي عن فخره كون الإمارات ضيف شرف ملتقى الفلاحة الدولي في دورته الحادية عشرة والتي جاءت تنفيذا لتعليمات من قيادتي البلدين، مشيداً بالمستوى العالي للحضور الإماراتي في الملتقي من خلال جناح مميز ممزوج بالأصالة الإماراتية العريقة، والذي استقطب زوار المعرض من رسميين ومستثمرين، إضافة إلى الحضور الكبير لكبرى الشركات الإماراتية ما أهله وبكل جدارة للفوز بجائزة أفضل جناح دولي في الملتقى.

من ناحيته أعرب راشد محمد الشريقي عن سعادته بأن يرى الإمارات في ظل قيادتها الرشيدة وقد حولت الأقوال إلى أفعال، واصفاً مزرعة الظاهرة بأنها خير مثال على ذلك والتي تعبر عن ضخامة الاستثمارات الإماراتية المتميزة في المغرب وتعد نتاجاً لأحد المشاريع الضخمة والناجحة ما يحفز رجال الأعمال والمستثمرين الإماراتيين على بذل المزيد من الجهود لزيادة مشاريعهم واستثماراتهم في المغرب.

وقال الشريقي إن ما نشاهده من استثمارات الظاهرة القابضة في المغرب يضعنا أمام مشروع استثماري ناجح نتيجة للعلاقات الاقتصادية المميزة بين البلدين الشقيقين.

واختتم "ملتقى الفلاحة الدولي" مساء اليوم فعالياته وسط نجاح باهر واستقبل خلال الفعاليات مئات الآلاف من الزوار الذين توافدوا إليه من جميع أنحاء المغرب وعدد من جميع أنحاء العالم.