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فهد عبدالله الجابري ثامن مواليد الشهداء

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فهد عبدالله الجابري ثامن مواليد الشهداء فهد عبدالله الجابري ثامن مواليد الشهداء

احتفلت أسرة الشهيد عبدالله عمر مبارك الجابري، في رأس الخيمة، بقدوم روح جديدة أعادت الفرحة إلى ربوع العائلة، وهو المولود «فهد»، الذي يعد الثامن بين مواليد شهداء الوطن، وثالث مواليد شهداء الإمارة بعد مولودي الشهيدين، سعود السعدي وفاهم الحبسي.

وعبرت والدة الشهيد «أم محمد» في اتصال هاتفي لـ«البيان» عن فرحتها الغامرة بمولد فهد ابن الشهيد عبدالله، مؤكدة اعتزازها باستشهاد ابنها في ميدان الكرامة، داعية الله عز وجلّ أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يحفظ بلادنا وحكومتنا الرشيدة.

وأضافت: سيبقى هذا اليوم خالداً في حياة الأسرة التي أهدت الوطن أباً دفع حياته حباً لوطنه وأسقى ترابه بقطرات دمائه الطاهرة وابناً لم يرَ والده، ولكن سيذكره الوطن ببطولته.

وقالت «أم محمد» إن الله عز وجلّ أكرم الشهيد عبدالله عمر الجابري بمولوده الأول وسط أربع شقيقات، أكبرهن مريم 11 عاماً، وعزيزة وتليها ميرة، وأصغرهن أسماء «سنة و10 شهور»، لافتة إلى أن إطلاق اسم «فهد» عليه، تنفيذاً لوصية زوجها، والد الشهيد عبدالله.

مواليد

والجدير ذكره بأن المولود الجديد الثامن من ضمن مواليد الشهداء، وجميعهم ذكور عدا مولودتي الشهيدين بطي الأحبابي وحمود العامري وأطلق عليهما اسم «فاطمة»، تيمناً بسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ومولودة الشهيد وليد الياسي، واختارت الأسرة لها اسم «شهد» عملاً بوصية الشهيد. حيث يعد «وليد وليد أحمد علي الخديم» أول المواليد، وكان قد أبصر النور في أكتوبر الماضي.

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