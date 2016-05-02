إصابة 5 فى حادث تصادم على الطريق السريع بسوهاج ومستشفى طهطا تعلن الطوارئ

أعلنت مستشفى طهطا العام، منذ قليل، برئاسة الدكتور محمد السيد فراج حالة الطوارئ بأقسام الإستقبال وبنك الدم والجراحة والعظام، وتم إستدعاء جميع الأطباء عقب وقوع حادث تصادم على الطريق السريع "أسيوط - سوهاج" الزراعى نتج عنه إصابة 5 أشخاص بإصابات مختلفة.

ومن جانبه، قال مدير المسشفى، أن المصابين الخمسة من بينهم 3 حالتهم مستقرة، بينما هناك مصابين حالتهم حرجة وسوف يتم تحويلهما إلى مستشفى أسيوط الجامعى لاستكمال العلاج .

وتلقى اللواء أحمد أبوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغاً من اللواء عاطف أبو العباس نائب المدير، يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى أسيوط سوهاج ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد المزمل نافع رئيس مباحث مركز شرطة طهطا، والنقيبان عمر أبوعقرب ومحمد الرشيدى معاونى مباحث المركز بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى بين سيارة ملاكى ودراجة نارية "توك توك" بناحية قرية الصوامعة غرب دائرة المركز، نتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص تم نقلهم بالإسعاف لمستشفى طهطا العام.

وجار رفع أثار الحادث من على الطريق، وإعادة حركة المرور، وتحرير محضراً بالواقعة، تمهيداً للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

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