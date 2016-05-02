استنفار أمنى بمديرية أمن الغربية لتأمين احتفالات المواطنين بشم النسيم

رفعت مديرية أمن الغربية تحت إشراف اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية حالة الاستعدادات القصوى فى جميع القطاعات لتأمين احتفالات المواطنين غدا الاثنين بأعياد الربيع وشم النسيم فى جميع مدن وقرى المحافظة، وأعلنت مديرية الأمن حالة الاستنفار وتم إلغاء الإجازات للضباط والأفراد.

وأكد اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية على استعداد مديرية الأمن لتأمين احتفالات المواطنين بشكل تام.

وأضاف أنه سيتم نشر الأفراد السريين فى الحدائق والمتنزهات والأماكن العامة لتأمين المواطنين ومنع التحرشات إلى جانب نشر الأكمنة الثابتة والدوريات المتحركة لمواجهة أى مظاهر الخروج عن القانون إلى جانب نشر أفراد شرطة المسطحات المائية على فرع نهر النيل بمدن كفر الزيات وبسيون وزفتى والمحلة لضبط أصحاب المراكب الغير مرخصة والمخالفين للقانون ومن يقومون بتحميل أعداد إضافية من المواطنين مما قد يعرض حياتهم للخطر.

وتابع مدير أمن الغربية أنه سيتم نشر خبراء المفرقعات فى الأماكن المزدحمة بالمواطنين وتعقيمها أولا بأول وفحص الأجسام الغريبة

وأكد مدير أمن الغربية أن ضباط مباحث التموين برئاسة العميد أحمد الخواجة مدير الإدارة نجحوا فى ضبط كميات كبيرة من الرنجة والأسماك المملحة الغير صالحة للاستهلاك الأدمى

وأوضح مدير أمن الغربية أنه سيتم التصدي بقوة لجميع مظاهر العنف ضد المرأة والتحرشات الجنسية التى قد تحدث فى الأماكن المزدحمة مضيفا أن أفراد قسم حقوق الإنسان وقسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة سينتشرون فى الأماكن العامة والمتنزهات للقبض على المتحرشين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم

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