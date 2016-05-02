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أسباب تمنعك من تخسيس بطنك.. التوتر وقلة النوم

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أسباب تمنعك من تخسيس بطنك.. التوتر وقلة النوم أسباب تمنعك من تخسيس بطنك.. التوتر وقلة النوم
يبذل الكثيرون المجهود الكبير للوصول إلى هدفهم وهو تخسيس البطن، ولكن المحاولات تفشل فى بعض الأحيان، وتظل منطقة البطن بها تراكم للدهون، ويقدم الموقع الأمريكى "health" 3 أسباب تقف بينك وبين تخسيس بطنك، وهى.

التوتر العصبى يقلل فرصة تخسيس بطنك


>القلق والإجهاد يقفان حائلاً أمام التخلص من المتراكمة وغير المرغوب فيها فى منطقة البطن، وذلك بسبب إفراز هرمون الكورتيزول الناتج عن التوتر ما يزيد من كمية الدهون فى الجسم خاصة فى منطقة البطن.
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>قلة النوم تقلل من فرصة تخسيس البطن


>أثبتت الدراسات أن النوم أقل من 6 ساعات يزيد من الدهون المتراكمة حول منطقة البطن، والحل يكمن فى الالتزام بعدد الساعات الصحية فى النوم وهى ما بين 7 إلى 8 ساعات يوميًا.

الجانب الوراثى يقلل من فرصة تخسيس البطن


>إذا كان هناك تاريخ عائلى من السمنة تكون فرصة تخلصك من دهون البطن أقل ويحتاج إلى برنامج خاص شديد ومستمر مدى الحياة حتى تحافظ على ما وصلت له من مستوى فى التخلص من الدهون فى منطقة البطن وتبقى منطقة البطن مسطحة خالية من الطبقات التى تعكر صفو المظهر المثالى.

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