أخبار عاجلة

الاتحاد السعودي يكشف سبب اعتداء «كهربا» على مشجع بمطار الرياض .. شاهد الواقعة -
بالأرقام.. أسعار سيارات «هيونداي» بعد التخفيضات -
الخلطة الناسفة لدهون الكرش و فقدان 6 كيلو في الشهر -
الخلطة السحرية لنحت الجسم و فقدان خمسة كيلو في الشهر -
رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه -
بأسيوط.. ضبط عامل متهم بقتل زوجته لعدم إنجابها -
الملعقة السوداء تحرق الشحوم و انت نائم و تذيب دهون الكرش و الارداف تفقدك حتى 13 كيلو دون تعب و دون رجيم -
خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تجدد انقطاع الكهرباء عن مدينتى الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء

Google+ Print
تجدد انقطاع الكهرباء عن مدينتى الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء تجدد انقطاع الكهرباء عن مدينتى الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء
تجدد مساء اليوم انقطاع الكهرباء، عن مدينتى الشيخ زويد ورفح والقرى التابعة لهاتين المدينتين، وقال مصدر بشركة الكهرباء أن خط الكهرباء الناقل للتيار من العريش حتى محطة التغذية جنوب الشيخ زويد، تعرض للعطل وسيتم إصلاحة ابتداء من صباح الغد لصعوبة الوصول للعطل ليلا لوقوعه فى منطقة عمليات أمنية.

أضاف المصدر، أن العطل تسبب فى قطع الكهرباء عن كافة المناطق الواقعة شرق العريش والشيخ زويد ورفح، وكذلك الخط الكهربائى الموصل لقطاع غزة.

- بالصور.. انقطاع الكهرباء بالشيخ زويد ورفح يثير غضب السيناوية.. خسائر بالجملة فى المزارع.. والأهالى يقدمون روشتة علاج للمشكلة.. ويؤكدون: الحل فى استبدال الخط الهوائى بأرضى للخروج من المأزق
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365