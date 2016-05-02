تجدد انقطاع الكهرباء عن مدينتى الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء

تجدد مساء اليوم انقطاع الكهرباء، عن مدينتى الشيخ زويد ورفح والقرى التابعة لهاتين المدينتين، وقال مصدر بشركة الكهرباء أن خط الكهرباء الناقل للتيار من العريش حتى محطة التغذية جنوب الشيخ زويد، تعرض للعطل وسيتم إصلاحة ابتداء من صباح الغد لصعوبة الوصول للعطل ليلا لوقوعه فى منطقة عمليات أمنية.

أضاف المصدر، أن العطل تسبب فى قطع الكهرباء عن كافة المناطق الواقعة شرق العريش والشيخ زويد ورفح، وكذلك الخط الكهربائى الموصل لقطاع غزة.

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