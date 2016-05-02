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مدير أمن الفيوم: تكثيفات أمنية بكافة الطرق والمتنزهات لتأمين احتفالات المواطنين

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مدير أمن الفيوم: تكثيفات أمنية بكافة الطرق والمتنزهات لتأمين احتفالات المواطنين مدير أمن الفيوم: تكثيفات أمنية بكافة الطرق والمتنزهات لتأمين احتفالات المواطنين
صرح اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم أنه تم تكشيف التواجد الأمنى بكافة الطرق والمداخل بالمحافظة وبالمتنزهات العامة لتأمين احتفالات المواطنين غدا بأعياد شم النسيم.

وأشار مدير أمن الفيوم فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن القوات الأمنية تنتشر بداية من مدخل المحافظة على طريق القاهرة الفيوم الصحراوى مرورا بكافة الطرق المؤردية بالمراكز بالإضافة إلى تكثيف التواجد الأمنى علي بحيرة قارون وبمحمية وادى الريان وفندق بانوراما والأوبرج وكافة الأماكن السياحية التى يقبل عليها المواطنين غدا.

ولفت العبد إلى أنه لن يسمح بوجود أى تجاوزات أو مضايقات للمواطنين أثناء الاحتفالات ويطمئنهم بأن جميع الأماكن تم تأمينها والخدمات المرورية متواجدة بكل الطرق.


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