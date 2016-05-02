بالصور.. محافظ كفر الشيخ: نحتاج لـ 23 مليون جنيه لتشغيل المتحف والمجمع الثقافى

تفقد اللواء السيد نصر ، محافظ كفرالشيخ ، اليوم الأحد ، المجمع الثقافي للمحافظة ، والذي بدأ العمل فى إنشائه منذ سنوات طويلة بتكلفه حتى الآن وصلت إلى أكثر من 50 مليون جنيه على أرض متميزه مساحتها 2000 متر مربع تبرعت بها المحافظة، كما تفقد المجمع الثقافي للمحافظة، والذى بدأ العمل فى إنشائه منذ سنوات طويلة بتكلفه حتى الآن وصلت إلى أكثر من 50 مليون جنيه على أرض متميزه مساحتها 2000 متر مربع تبرعت بها المحافظة، قبل الزيارة المرتقبة ب 36 ساعة للدكتور خالد العنانى وزير الثقافة وحلمى النمنم زير الثقافة للمحافظة الثلاثاء القادم.

قال محافظ كفر الشيخ، أن المجمع الثقافي لم تشغيله حتى الآن، لعدم اكتمال اشتراطات الحماية المدنية، حيث يتطلب الأمر 3 ملايين جنيه من الهيئة العامة لقصور الثقافة لعمل ستارة خاصة مضادة للحريق ومراوح شفط أعلى سلالم المبنى وتركيب دنابير حريق أعلى مجارى التكييف وكاميرات مراقبة وبوابات أمنية من أجل حمايه المسرح ضد أى حريق مفاجئ.

وأضاف المحافظ ،أنه سيتم بحث الإعتماد اللازم من أجل تركيب ستاره الحريق من أجل تشغيل المبنى وافتتاحه رسميا، لافتا إلى أنه لايمكن أن يكون هناك مثل هذا الصرح العظيم الذى لا مثيل له فى محافظات الدلتا من حيث الإنشاءات والضخامة والحداثة ولا يستغل لأبناء المحافظة.

وأكد المحافظ ،أن متحف كفر الشيخ، متحف إقليمى يحكى تاريخ وحضارة تاريخ محافظة كفرالشيخ باعتبارها من الحضارة المصرية على مر العصور، مشيراً الى انه يحتاج لـ 20مليون جنيه ليتم الإنتهاء منه.

وأضاف أن المتحف سيضم أكثر من 660 قطعة أثرية مابين يونانية ورومانية وقبطية وسيضم لها عدد كبير من الأثار الإسلامية والقبطية من أجل وضع محافظة كفرالشيخ على الخريطة السياحية العالمية.

وقال المحافظ ، إن انشاء متحف الأثار بكفرالشيخ يعد اضافة نوعية للاهتمام بالسياحة الأثرية ونسعى لتوفير التكاليف المالية اللازمة لاستكمال المتحف فى أسرع وقت ممكن لتحقيق حلم أبناء كفرالشيخ فى توثيق تاريخهم الحضارى.

جاء ذلك بحضور جمال سالم مدير عام أثار كفرالشيخ ، وهشام يوسف وكيل وزارة الثقافة بكفرالشيخ ، والنائب هانى النواصرة عضو مجلس النواب وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

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