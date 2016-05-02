بالصور.. طب أسنان جامعة القناة يفوز بالمركز الأول فى مهرجان المسرح الجامعى

فازت كلية طب الأسنان بجامعة قناة السويس، بالمركز الأول عن مسرحيتها جزيرة القرع فى نهاية مسابقات المهرجان السنوى للمسرح الجامعى والذى أقيم تحت رعاية الدكتور ممدوح مصطفى غراب رئيس الجامعة و الدكتور طارق راشد رحمى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وبحضور الدكتور عبد الرؤوف عميد كلية الحاسبات والمعلومات وإشراف فاتن السيد على مدير عام رعاية الشباب المركزية و منى احمد حسن مدير إدارة النشاط الفني بينما جاءت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمركز الثانى عن مسرحية اليوم الأخير وجاءت كلية الطب البشرى بالمركز الثالث عن مسرحية ثورة الأقنعة.

وفاز الطالب محمد عاطف والطالب فادي سمير بالجائزة التشجيعية بالمهرجان عن عرض كاليجولا وعمر الجندى وحسن اشرف و رماح السيد عن عرض الهوامش وشهاب جمال و محمود رزق عن عرض ثورة الأقنعة وأحمد محمد الصباغ و عبد العزيز بكرى و آية حسن و مى عبد الرحمن عن عرض الطوق والأسورة و بشوى عماد وايرينى إبراهيم عن عرض المسرحية و محمود مدحت عن عرض ذو القرنين و عمر علام وأنجى عثمان عن عرض ساحرات سالم

وجائزة أحسن أداء جماعي فازت بة مجموعة الموشحون عن عرض اليوم الأخير كلية الآداب والمكون من كل من احمد مصطفى ، أسامة عبدا لله، محمد مهران ،احمد فياض ، محمد إبراهيم ،بلال حسن وجائزة السنوغرافيا والديكور مناصفة بين محمد مرعي كلية طب الأسنان ومحمود احمد كلية الصيدلة

والأزياء فاز بها وئام وفيق عن عرضها ساحرات سالم والإضاءة فاز بها خالد توفيق كلية طب الأسنان والماكياج لميخائيل وجيه طب الأسنان

أفضل داتا شو لمحمد السماحي واحمد الشرقاوي بكلية طب الأسنان وجائزة لجنة التحكيم الخاصة لمسرحية المسرحية أخراج محمود فرج وجائزة أحسن استعراض لاحمد الشاذلي عن عرض ثورة الأقنعة كلية الطب البشري وأحسن موسيقي أحمد عبد الواحد، محي سليمان لعرض ثورة الأقنعة طب البشري وأحسن إعداد نص محمد صابر عن عرض زيارة السيدة العجوز

أما جوائز التمثيل حصل على المركز الثالث طلاب مناصفة بين محمد ياسر عن عرض جزيرة القرع لكلية طب الأسنان وأسامة صلاح عن عرض ذي القرنين كلية التجارة المركز الثالث طالبات مناصفة بين هدير محمد عن عرض الطوق والاسورة ومارينا مجدي عن عرض ساحرات سالم

المركز الثاني طلاب حصل علية كريم طارق عن عرض اليوم الأخير كلية الآداب وعمر جلال عن عرض اليوم الأخير كلية الآداب

المركز الثاني طالبات حصل علية هنادي عبد الرؤوف عن عرض الطوق والاسورة ودعاء عبد الرحمن عن عرض المسرحية لكلية الحاسبات والمعلومات والمركز الأول طلاب حصل علية أحمد عبد الرحيم عن مسرحية ثورة الأقنعة وكريم علاء عن مسرحية سمك عسير الهضم

المركز الأول طالبات لرضوى حسن عن عرض جزيرة القرع

وجائزة الإخراج المركز الثالث احمد الشاذلي عن عرض ثورة الأقنعة وإسلام تمام عن عرض الهوامش والمركز الثاني لمحمد هشام عن عرض اليوم الأخير كلية الآداب والمركز الأول لميشيل منير عن عرض جزيرة القرع لكلية طب الأسنان.

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