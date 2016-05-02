"إسعاف أسوان": تجهيز 96 سيارة ولنشين نهريين استعداداً لشم النسيم

أعلن مرفق إسعاف أسوان، حالة الطوارئ استعداداً لشم النسيم غداً الاثنين، وذلك من خلال تجهيز 96 سيارة إسعاف ثابتة ومتحركة بجانب توفير لنشين اثنين فى مياه النيل.

وأكد الدكتور محمد الدخيلى، مدير عام مرفق إسعاف أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الإسعاف استعدت لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم، وذلك من خلال إلغاء الأجازات وجاهزية 96 سيارة إسعاف موزعة على مراكز الإسعاف ومنتشرة على الطرق الصحراوية والسريعة، من بينها 56 سيارة إسعاف ثابتة، و40 سيارة إسعاف متحركة.

وأضاف مدير عام إسعاف أسوان، بأنه تم تجهيز سيارات الإسعاف بالأدوية والأدوات الطبية اللازمة لإسعاف الحالات، ونقل الحالات الطارئة إلى المستشفيات القريبة، مشيراً إلى أنه تم الدفع بلنشى إسعاف اثنين فى مياه النيل بأسوان.

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