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مدير أمن بنى سويف: تأمين الحدائق العامة والمنشات وشرطة سرية لمكافحة التحرش

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مدير أمن بنى سويف: تأمين الحدائق العامة والمنشات وشرطة سرية لمكافحة التحرش مدير أمن بنى سويف: تأمين الحدائق العامة والمنشات وشرطة سرية لمكافحة التحرش
أكد اللواء محمود العشيرى مدير أمن بنى سويف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" مساء الأحد ، وضع خطة شاملة ومحكمة تزامناً مع احتفالات المحافظة بيوم شم النسيم .

وأضاف العشيرى إن الأجهزة الامنية المختلفة رفعت حالة الطوارىء، من خلال غرفة عمليات ترصد الوضع الأمنى والمرورى بالمحافظة.

وأشار العشيرى أن الحدائق العامة والمتنزهات، ستكون مؤمنة من خلال أفراد الشرطة الذين سيتواجدون على أبواب الحدائق العامة والمتنزهات فى الساعات الأولى من صباح الغد

وأضاف مدير الأمن أن هناك شرطة سرية من أفراد المباحث سيتواجدون داخل الحدائق العامة وعلى كورنيش النيل، لمنع وضبط حالات التحرش والسرقات، محذراً بان تلك الحالات ستقابل بالحزم الشديد من قبل الأمن.

وأكد اللواء محمود العشيرى بأن هناك خطة تم وضعها لتامين المنشات العامة والمصالح الحكومية والبنوك ومكاتب البريد والكنائس فى اعياد الربيع ، مشيراً الى ان تلك المنشات مؤمنة بطريقة محكمة فى الايام العادية.

وأضاف العشيرى أن الدوريات الامنية والمرورية ستجوب شوارع المحافظة وستكون على مقربة من المواطنين لخلق سيولة مرورية فى العاصمة، وتأمين الطرق ومداخل ومخارج المحافظة، بالإضافة إلى الدوريات لتى ستقوم بها شرطة المسطحات لحماية الرحلات النيلية .

وطالب مدير الأمن أهالى المحافظة بالخروج للاحتفال بأعياد الربيع، مؤكدا أن خطة المديرية الهدف منها هو حماية المواطن السويفى وجعلة يشعر بالطمانينة فى هذا اليوم .
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