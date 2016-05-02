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صحة المنيا ترفع حالة الطوارئ خلال أعياد الربيع

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صحة المنيا ترفع حالة الطوارئ خلال أعياد الربيع صحة المنيا ترفع حالة الطوارئ خلال أعياد الربيع
قالت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا ان المديرية استعدت لاحتفالات شم النسيم بالرقابة على التغذية عن طريق الحملات المكثفة والأسماك المملحة والمجمدة والفسيخ بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين.

وأضافت أن المديرية قامت برفع الاستعدادات القصوى لاحتفالات منذ 4 أيام، كما تم التأكيد على توفير المستلزمات الخاصة بالحالات الطارئة، ورفع حالات الطوارى خلال 24 ساعة على مستوى المستشفيات العامة والمركزية، لاستقبال اى حالة إصابة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والعلاجية اللازمة مع تجهيز غرفة العمليات والعناية المركزة ومراكز الاستقبال، والتواصل غرفة عمليات المحافظة والوزارة.

فيما قال الدكتور أحمد سيف مدير فرع هيئة الإسعاف بالمنيا انه تم رفع درجة الاستعداد القصوى منذ يومين بالمرور 24 ساعة على جميع القطاعات الموجودة بالمحافظة وذلك للتأكد من التزام السيارات بالتمركزات، كما تم عمل صيانة على جميع أجهزة السيارات واللاسلكى وأشار سيف إلى ان محافظة المنيا بها 106 أجمالى عدد السيارات وهم فى حالة الاستعداد للدرجة القصوى .

وأضاف سيف أنه تم توزيع سيارات الاسعاف فى التمركزات الرئيسية بمدينة المنيا فى أماكن التجمعات التى تشهد أحتفالات أعياد الربيع، ففى الحديقة الدولية 2 سيارة أسعاف، سيارة أمام حمام السباحة، سيارة أمام مسجد الفولى، سيارة بجوار مركز الاورام، سيارة بجوار ديوان عام المحافظة، 3 سيارات بالمراكز الرئيسية بالمنيا، كما أنة تم استحداث 3 تمركزات جديدة تم الدفع بهم بثلاث سيارات أسعاف بجوار فندق حورس وفندق القوات المسلحة وسيتى سكيب مول بالمنيا الجديدة )، بالأضافة إلى وجود سيارة بكل مركز فى المحافظة ليصل أجمالى السيارات التى تم توزيعها إلى 20 سيارة، فضلا عن قيام مشرفين القطاعات بالمرور 24 ساعة على جميع السيارات للتأكد من جاهزية السيارات.

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