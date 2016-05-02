عمر سمرة: ماراثون «كيداثون» ينطلق الجمعة بمشاركة 300 طفل

قال المغامر المصري عمر سمرة، صاحب فكرة ماراثون «كيداثون» للأطفال، المقرر إنطلاقه في حي الزمالك الجمعة المقبل، إن السباق سيبدأ من ساقية الصاوي، بمشاركة 300 طفل تتراوح أعمارهم ما بين 6 إلى 14 عامًا.

وأضاف “سمرة”، خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر”، اليوم الأحد، أن الماراثون يتضمن عدة ألعاب، منها ألعاب المغامرات، وأنشطة ترفيهية، انتهاءًا بالحفل الذي تقدمه فرقة «كايروكي».

وأوضح، أن الهدف من الماراثون هو الإرتقاء بلياقة الأطفال بدنيًا ونفسيًا، وتشجيع الأسر على تقديم الدعم لأطفالهم، وتحفيزهم لتجربة المغامرات المختلفة من خلال المشاركة في مثل هذه الأنشطة، لما لها من تأثير إيجابي على بناء الشخصية.