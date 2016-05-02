نور الشربيني: ” فوزي ببطولة العالم للإسكواش لحظة لن تنسى”

قالت نور الشربيني، أول مصرية تحصل على بطولة العالم في الأسكواش، إن لحظة فوزها بلقب بطولة العالم هي لحظة تاريخية في حياتها لن تنسى أبدًا.

وتوجهت “الشربيني”، بالشكر لكل من ساندها من أصدقائها وأقاربها وأسرتها، حتى وصلت إلى لقب بطلة العالم في الأسكواش.

وحققت “الشربينى”، لقب بطولة العالم للأسكواش الفردى للسيدات، أمس السبت، بعد تخطى الإنجليزية “لورا ماسارو” المصنفة الأولى على العالم، بثلاثة أشواط مقابل شوطين، فى البطولة التى استضافتها ماليزيا، كما منح اللقب البطلة المصرية نور الشربينى صدارة ترتيب لاعبات العالم.