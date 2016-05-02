إلهام شاهين لا تعرف تويتر.. وتغريداتها عن "مذبحة حلب " مفبركة

نفت الفنانة إلهام شاهين صلتها بأى حساب يحمل اسمها على موقع التغريدات تويتر أو موقع الفيس بوك، وقالت أنها لا تعرف مصدر التغريدة التي قالت فيها أنها تؤيد مقتل الآلاف فى حلب، مؤكدة أن كل التغريدات المنسوبة لها "مفبركة".

يذكر أن اسم الفنانة الهام شاهين احتل التريند المحلي لموقع تويتر بعدما نسبت اليها تغريدة قالت فيها :زعلانين قوى علشان مات كام الف واحد فى سوريا، أمال محمد علي باشا لما عمل مذبحة القلعة متكلمتوش ليه، متضامنة مع الرئيس بشار.

يذكر أن التغريدة راجت وتوقع البعض صحتها بسبب موقف سابق لإلهام شاهين قامت فيه بالدعاء للسلطة السورية بالنصر على المعارضة، ضمن حوارها مع برنامج 100 سؤال، ولكنها أوضحت في الحوار نفسه أنها فهمت أن الجيش السوري يحارب جماعات إرهاب وليس مواطنين سوريين، ولو ظل ما فهمته صحيحاً ستظل تدعو للجيش السورى بالنصر.

تويتر لم يتوقف عند فبركة تغريدة لإلهام شاهين، وإنما نسب للنجمة علا غانم تغريدة أقسي قالت فيها أنها لو مكان السلطة السورية لحرقت الشعب كله، وهذه التغريدة أيضا مفبركة لأن علا توقفت تقريباً عن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي منذ تعرضت ابنتها لهجوم حاد بسبب ملابسها، وفي الضرورة تستخدم حسابها على موقع إنستقرام فقط.

التغريدات المفبركة باتت وسيلة لتشويه النجوم .. وهذا الأسبوع دفع الثمن الثلاثي زياد الرحباني والهام شاهين وعلا غانم .. ولا زال القوس مفتوحا للمزيد من النجوم.

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