الإفراج عن الفنان أحمد عزمي بعد 6 شهور في السجن

تم اليوم إخلاء سبيل الفنان أحمد عزمي، من ديوان قسم العمرانية بمحافظة الجيزة المصرية، بعد فحصه جنائياً، ضمن اجراءات إنهاء فترة عقوبته بعدما قضى 6 أشهر بسجن الزقازيق العمومي مداناً بتعاطي الأقراص المخدرة.

كان أحمد عزمي قد نفذ عقوبة الحبس الصادرة بشأنه من محكمة الجنايات في القضية رقم 3111 لسنة 2015 جنايات شرم الشيخ، ومدتها 6 أشهر قضاها في سجن الزقازيق العمومي، فضلاً عن غرامة 1000 جنيه، بعدما تم ضبطه بأحد أكمنة مدينة شرم الشيخ ، ولاحظ الضابط عدم قدرته على الحديث، وأنه في حالة غير طبيعية وبتفتيش السيارة، ضبط 14 قرص مخدر، وتم عرضه على النيابة التي أحالت القضية إلى محكمة الجنايات التي قضت بحبسه 6 أشهر.

يشار أن أحمد احتفل بعيد ميلاده الثالث والأربعين داخل زنزانته بسجن الزقازيق يوم 23 أبريل الماضي، وكانت أولى خطواته في عالم الفن منذ كان طفلًا في الحادية عشر من عمره ببرنامج أبلة فضيلة بالإذاعة المصرية، ونال جائزة أحسن ممثل من ثلاث مهرجانات دولية عن دوره في فيلم "الأبواب المغلقة".

كما شارك في مسلسل "عباس الأبيض في اليوم الأسود"، مع الفنان يحيى الفخراني، و عدد من الأعمال السينمائية من أبرزها "العميل 1001" و"كناريا وشركاه" و"الدم والنار" و"الست أصيلة" و"السندريلا" و"بنت بنوت" و"حنان وحنين" و"أحلامك أوامر" و"سلطان الغرام" و"يتربى في عزو" و"موعد مع الوحوش" و"دوران شبرا" و"أخت تريز"، بينما من أهم أعماله السينمائية "أحاسيس" و"عزبة آدم" و"قبلات مسروقة" و"الوعد" و"الزمهلاوية" و"جوبا".

ترى هل يعود أحمد عزمي للفن مجدداً أم يقع للمرة الثالثة في حبائل المخدرات؟

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