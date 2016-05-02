صور جديدة للأميرة شارلوت بمناسبة عيد ميلادها الأول

يصادف غداً الإثنين 3 مايو عيد ميلاد الأميرة شارلوت Charlotte إبنة الأمير ويليام William والدوقة كيت ميدلتون Kate Middleton، حيث تتم عامها الأول.

وبهذه المناسبة، نشر قصر كينغستون الملكي في بريطانيا، 4 صور جديدة للاميرة الصغيرة، التقطت لها في أبريل الماضي في منزل Anmer Hall الملكي في Norfolk بمقاطعة Sandringham، وتظهر في إحدى الصور خلال تعلمها الخطوات الأولى للمشي.

وقال مصدر من القصر الملكي إن الأمير ويليام وزوجته مسروران جداً بمشاركة المحبين صور إبنتها الأخيرة.

يشار الى ان الأميرة Charlotte Elizabeth Diana المصنفة رابعاً في ترتيب ولاية العرش البريطاني بعد والدها وشقيقها الأمير George، ولدت في 2 مايو 2015، في مستشفى سانت ماري في لندن، وهي حفيدة الملكة إليزابيث الثانية.

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